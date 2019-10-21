Двое безработных попались на воровстве в магазине

19 мая в УМВД России по Липецку обратилось руководство магазина, расположенного по ул.Липецкой. Из поступившего заявления полицейским стало известно, что из торгового зала магазина похищены товарно-материальные ценности. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска задержаны предполагаемые участники преступления – неработающие 26-летний гражданин и 21-летняя гражданка, жители областного центра, сообщили в УМВД России по Липецкой области.

