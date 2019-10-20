Погода в Липецке

39 минут назад

Почти лето: в Липецкой области до +21

6 222
#потепление
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В ближайшие сутки Липецкая область останется в области высокого атмосферного давления - осадков не ожидается. Среднесуточная температура воздуха составит +13 градусов, что на 9 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 октября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днём - от +16 до +21.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Ночью от 5 до 7 градусов тепла, днём будет от +18 до +20.

День 21 октября в Липецке был самым теплым в 1944 году - 18 градусов тепла. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году - 9 градусов мороза.

6 222
#потепление
2

Комментарии (6)

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Q.I.062,

5 минут назад
Когда холодать-то уже начнёт? Пора уже! У меня в квартире, от такой жары комары и мухи снова появились, как летом! Да ещё вдобавок - отопление раньше времени включили, греет на всю катушку, задыхаюсь, как в бане! На улицу выйти тоже не возможно - там тоже жара, в квартире - жара, на улице - жара, вот и живи, и мучайся, как в аду! Быстрее бы уже похолодало, да и снег бы выпал!
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СССР

10 минут назад
Парниковый эффект. Всё небо сегодня бороздили своими изрыгающими яды самолетами. Химическая завеса. Убивают нас, гады!
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К

10 минут назад
1997-ом году была такая же теплая Осень но уже в Декабре Морозы были -35-40 5-ое место среди самых холодных в 20-ом веке к сожалению в 21 веке еще не было не одной такой холодной Зимы в Липецке
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pH 4,0-4,5

20 минут назад
Лучше бы почти зима была бы, и до -21 градуса мороза, с метелью!
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Сырский

27 минут назад
Последний автобус №24а от чаплыг шоссе в 23:36 время прохождения ост ул Терешковой в 00:05 ежедневно. Последний автобус №28 от НЛМК до ост Пос Сырский в 00:10 (ежедневно) время прохождения ост Кольцевая 00:30.
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?

27 минут назад
Вот чей-то Квадра платежки не несет: не знают, под каким предлогом деньги за отопление начислить? Да, с небесной канцелярией на энтот раз опять договориться не удалось!
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