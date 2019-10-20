39 минут назад
Почти лето: в Липецкой области до +21
В ближайшие сутки Липецкая область останется в области высокого атмосферного давления - осадков не ожидается. Среднесуточная температура воздуха составит +13 градусов, что на 9 градусов выше нормы.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Ночью от 5 до 7 градусов тепла, днём будет от +18 до +20.
День 21 октября в Липецке был самым теплым в 1944 году - 18 градусов тепла. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году - 9 градусов мороза.
Q.I.062,
СССР
К
pH 4,0-4,5
Сырский
?