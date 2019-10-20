Почти лето: в Липецкой области до +21

В ближайшие сутки Липецкая область останется в области высокого атмосферного давления - осадков не ожидается. Среднесуточная температура воздуха составит +13 градусов, что на 9 градусов выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 октября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днём - от +16 до +21.



В Липецке небольшая облачность, без осадков. Ночью от 5 до 7 градусов тепла, днём будет от +18 до +20.



День 21 октября в Липецке был самым теплым в 1944 году - 18 градусов тепла. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году - 9 градусов мороза.



