Тренер «Строгино»: «Проиграть этому «Металлургу» не зазорно, да еще и всего – 0:2» (ВИДЕО)

Тренер соперников очень высоко отозвался о нашей команде.

На послематчевой пресс-конференции «Строгино» представлял помощник тренера Евгений Рагоза, поскольку основной наставник Сергей Загидуллин отбыл в расположение юношеской сборной России 2003 г.р. Как ни странно, представитель проигравшей стороны заявил, что игра его подопечных ему понравилась. И добавил, что «Металлургу» не зазорно и проиграть.

- Сегодня в нашей игре было много положительных моментов, - сказал он, - Наша команда прибавляет в игровой дисциплине – мы к этому и стремимся. Проиграли? Липецк – команда с историей, один из лидеров группы «Центр». Не так зазорно им и проиграть, тем более всего со счетом – 0:2 (матч первого круга завершился со счетом – 4:0 в пользу липчан, прим.). У такого соперника нам нужно учиться. При этом отмечу, что ни одна команда не переиграла нас вчистую, мы расплачиваемся только за свои ошибки. Так было и сегодня.

- Сегодня строгинцы пошли вперед только после того, как пропустили гол. Это психология?

- Нет. Стратегический план на игру заключался в том, чтобы отдать сопернику территорию, встречать его только в середине поля в районе радиуса центрального круга. Но после пропущенного гола мы быстро перестроились: стали больше и агрессивнее накрывать «Металлург» на его половине поля. Я думаю, что этим самым мы создавали проблемы такому опытному сопернику. Что-то у нас получалось, и это говорит о том, что мы идем в правильном направлении. У нас молодая команды, у нас много перспективных игроков и большая перспектива у команды в целом. И наша главная задача – прогрессировать и индивидуально, и как команда.

- Как вы настраивали свою команду в перерыве?

- Говорил, что мы должны играть лучше, сильнее. Неважно какой счет: 0:1, 0:2, 0:8 – все равно мы должны верить в победу и играть до финального свистка. Только при такой установке команда будет расти.