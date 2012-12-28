Липецкая вечЁрка: упавший с моста, «Елецкий» без воды и защитные модули на остановках

Сегодня, 27 февраля, с моста на улице Терешковой упал мужчина, жители микрорайона «Елецкий» весь день просидели без воды, и на остановках начали устанавливать защитные модули.