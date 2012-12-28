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Общество
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сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: упавший с моста, «Елецкий» без воды и защитные модули на остановках
Сегодня, 27 февраля, с моста на улице Терешковой упал мужчина, жители микрорайона «Елецкий» весь день просидели без воды, и на остановках начали устанавливать защитные модули.
В обстоятельствах его смерти теперь разбирается Следственный комитет.
«Что за место аномальное! Царствие Небесное погибшему», — написал 111.
«Сколько еще нужно смертей, чтобы в мэрии поняли — необходимо ставить высокую сетку вдоль перил», — добавил Интересно.
«Это не место аномальное, — это люди сходят с ума», — уверен Мост.
Накануне в «Елецком» прорвало водопровод. И сегодня с утра энергетики отключили воду в более чем 30-ти домах, но потом их количество существенно сократили.
Для ликвидации аварии «РВК-Липецк» пришлось просить автовладельцев убрать машины от дома № 5 по улице Хренникова, чтобы энергетики могли сразу добраться до проблемного участка трубы.
Новость ожидаемо набрала большое количество комментарием от рассерженных липчан.
«Ну кто бы сомневался. Не город, а грустное шапито», — обозначил ситуацию Викторм.
«Новые микрорайоны, новые трубы — и порывы», — удивился qwerty.
«Трубы уложенные в СССР ещё до сих пор служат!», — добавил Позор.
«РВК обязано оплатить чеки за купленную воду», — заявил Житель.
«На мкр Елецкий всегда происходит какая-то дичь», — поделился наблюдением Сельдерей буээ Елецкий.
«Как так? Микрорайон новый, а порыв уже третий! Где контролирующие органы за энергоснабжающими организациями! Я понимаю порывы в старых микрорайонах, но в спальных, новых?», — возмутилась Людмила.
«Это обычный бюджетный район, строился из дешевых материалов, соответственно и качество этих же материалов на данном уровне», — сделал предположение Гость.
И еще о коммунальных проблемах. Новый дом в микрорайоне «Взлетный» на улице Саунина, 1 затапливает фекалиями. Оказывается канализационную насосную станцию по мере возможности обслуживает предприятие, которое к этому не приспособлено.
«А что вы хотели от новых застроек, сегодня забыли про ГОСТы, материалы низкокачественные, застройщик набирает всякий сброд для работ», — написал СССР.
«Не надо бросать в унитазы памперсы, прокладки и прочую ерунду, и будет вам счастье. что там только не находишь и трусы и т. д.», — посоветовал сантехник.
Госжилинспекция вернула липчанам 53,5 миллиона рублей перерасчетов платежей за коммунальные услуги: в семь раз больше, чем годом ранее.
А ельчане через суд добились перерасчета за отопление в меньшую сторону. Обратится в суд они решили после того, как общедомовой счетчик вдруг начал наматывать лишнее.
Сегодня на конечной остановке микрорайона «Елецкий» установили первый железобетонный защитный модуль. Еще один в ближайшие дни появится возле ТЦ «Елецкий».
Всего же в Липецке установят 28 таких конструкций. Их разместят возле остановок общественного транспорта в новых микрорайонах, на улицах Гагарина, Терешковой, Московской, проспектах 60-летия СССР и Победы, площадях Революции, Петра Великого, на Соколе, Новолипецке, Сырском Руднике, в микрорайоне «Университетский».
За установку защитных консрукций подрядчик получит 10 миллионов рублей. Работы он обязан завершить к апрелю, хотя может и поторопиться.
Укрытия пока передали в ведение управления главного смотрителя. Следить за их чистотой внутри и снаружи будут управы, то есть департамент развития территории, но чистить и мыть — рабочие МБУ «Управление благоустройства Липецка».
Почему-то новости мало кто обрадовался. Почти все комментаторы GOROD48 предположили, что укрытия быстро превратятся в бесплатные туалеты.
«Это бесплатные общественные сортиры. Будет как в Воронеже, загадят. Тогда ставьте охрану», — заявила Правда.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от -2 до -4 градусов.
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