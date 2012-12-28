«Металлург» заработал лицензию

Липчан допустили в выступлению в дивизионе "Б" в нынешнем году.

Липецкий «Металлург» получил лицензию РФС, официально дающую право на выступление в «Дивизионе Б» второй лиги в 2025 году.Выглядит, как формальность, но клубу пришлось постараться, чтобы подготовить все необходимые документы и выполнить требования, главное из которых – отсутствие долгов на сегодняшний момент.Напомним, что новости и задолженностях футбольного клуба за прошлые сезоны периодически всплывают в информационном пространстве.Сезон во второй лиге должен начаться в апреле. Липчане планируют выступить в подгруппе №3, где выступают хорошо знакомые липецким болельщикам команды «Спартак» (Тамбов), «Рязань», «Зенит» (Пенза) и другие. В этой же группе в прошлом сезоне выступал и второй состав «СКА-Хабаровск», так что длинные перелёты возможны и здесь.Задача у липчан - занять 1-е место и осенью-2025 вернуться в «дивизион А». Главными конкурентами видятся брянское «Динамо» и проводящий мощную селекцию раменский «Сатурн», в случае, если попадёт с нами в одну подгруппу.