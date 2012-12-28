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«Каменная башка» вратаря «Кристалла» - первый «матч года» Липецк проиграл, но надежда ещё жива
Спорт
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сегодня, 21:22
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«Каменная башка» вратаря «Кристалла» - первый «матч года» Липецк проиграл, но надежда ещё жива
Решающие удары в серии пенальти голкипер гостей отражал так, что даже от просмотра становилось плохо.
«Пан или пропал» - по сути, так стоял вопрос для нашей команды. Именно Липецк подошёл к очным встречам «девятым лишним», отставая от «Кристалла» на 2 очка, при этом у «ювелиров» ещё 2 игры в запасе. Выигрывать было желательно оба матча…
И поначалу всё у липчан получалось: на 4-й минуте Артур Мелконян открыл счёт, а на 13-й темнокожий Янник его удвоил – оба наших футболиста расторопно сыграли на добиваниях. Для африканского бомбардира это уже 23-й гол в чемпионате (7-й результат в Суперлиге, у лидера бразильца Фелипе Парадински из «Ухты» - 31, прим.).
Нервозность липецкой команды выдавало лишь большое количество фолов: к 7-й минуте из было уже три. Нарушение правил подвело и на 16-й минуте, причём – в своей штрафной , и Андрей Алькин с 6-метрового пенальти положил начало погоне «Кристалла».
Однако уже через 10 секунд (!) с передачи вратаря Александра Бойцова Максим Осипов протолкнул мяч в сетку и восстановил комфортное преимущество липчан – 3:1.
Самый красивый гол забил один из лидеров гостей Александр Коробейников, в прошлом сезоне защищавший цвета Липецка. На 19-й минуте он эффектно умудрился отправит мяч в угол ворот… пяткой, передав привет всем своим липецким «доброжелателям» - 3:2.
Во втором тайме моменты были у обеих команд. Но повезло только Максиму Окулову, который к голевому пасу на Коробейникова, записал и самостоятельный гол. Играть оставалось 3 с небольшим минуты, как Окулов ловко обыграл Яника и технично закатил мяч в сетку – 3:3…
Даже ничейный счёт липчан не особо устраивал, но оставалась возможность взять не 3, то хотя бы 2 очка за победу в серии пенальти. Тем более, что герой основного времени Окулов оказался вовсе не «железным роботом», а смазал первый удар.
У липчан забойщиком выступил Исмаил Гибадуллин и… умудрился не забить, попав в лицо вратарю Ивану Поддубному, отправившемуся в глубокий нокаут.
Следующий удары у гостей отражал уже Алексей Ковалёв и он справился с попыткой бившего третьим Кирилла Докучаева. Свои удары у липчан реализовали Янник и Иван Милованов, но всё равно бивший последним у гостей Егор Григорьев в случае успеха принёс бы своей команду победу в серии. Однако Бойцов сумел в критической ситуации отбить удар, счёт основной серии – 3:3.
Далее удары исполняли уже до первого промаха. В нашей команде не сплоховали Евгений Мурашов и Мелконян. А «слабым звеном» оказался Елисей Елисеев. В ворота вернулся «оживший» Поддубный, решающий промах липчанина вновь пришёлся в его «каменную башку»…
За победу по пенальти «Кристалл» получил 2 очка, Липецк – 1. Наше отставание в таблице подросло до 3-х баллов. Завтра в повторной встрече в 19:00 необходимо только выигрывать и обязательно – в основное время. А затем надеяться и верить. Словом, отступать некуда, но если завтра не победить, некуда будет уже и наступать.
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