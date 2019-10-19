«Металлург» этой осенью уже не остановить?

Липчане обыгрывают всех подряд и продолжают возрождать веру в выход команды в ФНЛ.

Липецкий «Металлург» в последнее время похож на «железный лом, летящий к своей цели» (фраза генерала ВДВ А. И. Лебедя). Беспроигрышная серия «сталеваров» достигла уже 6 матчей, а сегодня они одержали четвертую (!) победу подряд, обыграв в Москве «Строгино» - 2:0.

Этой встречей команда Сергея Машнина открывала второй круг. Не обошлось и без приключений: так, «металлурги» потеряли одного из ключевых бойцов Артура Арустамяна уже… на предматчевой разминке. Форвард потянул спину и вместо него пришлось срочно вписывать в стартовый протокол Сергея Чернышова.

Липчане забили по одному голу в каждом из таймов. На 13-й минуте лучший бомбардир команды Андрей Овчинников со штрафного в излюбленной манере послал мяч точно под перекладину чужих ворот, забив уже 6-й гол в чемпионате.

Следующий мяч влетел в ворота строгинцев на 82-й минуте. Только вышедший на замену полузащитник Сергея Белоусов мастерски откликнулся на продольную передачу, вошел в штрафную и хладнокровно низом поразил дальний угол ворот – 2:0.

Хозяева реже угрожали воротам липчан, у которых вновь безукоризненно действовал на последнем рубеже Давид Иканович, при котором «Металлург» только выигрывает (4 победы в 4-х матчах), причем трижды – «всухую». Лишь однажды во втором тайме Давид оказался бессилен, когда выходивший с ним один на один игрок «Строгино» столкнулся с вратарем, но полетевший в сторону ворот мяч в подкате буквально с «ленточки» выбил капитан команды Евгений Фролов.

К слову, это была уже 6-я встреча «Металлурга» и «Строгино» в чемпионате, и все 6 (!) завершились в нашу пользу с общим счетом – 10-0. В нынешнем календарном году «Металлург» победил «желтых» три раза. Ранее была еще и одна встреча на Кубок, но и она принесла нашей команде «сухую» победу – 2:0. Мистика – «Строгино» Липецку не может забить ВООБЩЕ.

Но нашей команде думать об этом некогда. «Металлург» идет на 2-м месте и продолжает погоню за брянским «Динамо», у которого пока на 4 очка больше. В следующую субботу, 26 октября, липчане дома принимают «Химик-Арсенал» из Новомосковска, который идет на высоком 4-м месте.