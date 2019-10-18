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сегодня, 15:35

«Маневр месяца» на улице Меркулова поверг в шок других участников движения

15 1816
#ПДД #правила #нарушения
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«Маневр месяца» на улице Меркулова поверг в шок других участников движения

Возмущение людей в соседних авто было таким сильным, что нам пришлось подчистить звук на видео.

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Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео грубейшего нарушения правил дорожного движения на улице Меркулова.

Ролик был снят еще 4 октября – на нем видно, как автомобиль «Шевроле» внезапно решает развернуться на 180 градусов из правого ряда (!) и чуть не провоцирует ДТП. При этом нарушитель пересекает две сплошные линии, и подвергает риску людей, двигающихся уже в противоположном направлении.

Маневр вызвал такой шок у двигавшегося следом авто, что нам пришлось серьезно «подчистить» звук на видео – в тот момент у водителя соседней машины и его пассажира вылетало вслух все то, что они думали о нарушителе.

Пересечение двух сплошных линий может повлечь штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав от 4 месяцев до полугода.

15 1816
#ПДД #правила #нарушения
1

Комментарии (15)

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Как гость
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это ерунда

5 минут назад
Ну прям шок. Подумаешь, немного промахнулся мимо прерывистой линии.
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Иномарки DURACAM

13 минут назад
Я на своем ВАЗ-2101 так же разворачиваюсь, я привык, что у нас в колхозе вокруг на десять верст только моя красотка копеечка, навалил ей в кузов навоза и попер в любую сторону!
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Cunac

23 минуты назад
Это был дебил камикадзе, бойтесь его, едет по инстинктам, а не по правилам!
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Липчанка

24 минуты назад
Для липецких дебилов за рулем никаких стукачей не хватит! Поможет только их личный опыт по самоуничтожениию
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Липчанин

37 минут назад
Осторожнее на дорогах,стукачи с региками не дремлют.Чиновников с нарушениями снимай и выкладывай.
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?

52 минуты назад
Иномарки, на ваз ездят большинство отмороженные. Папы купят сынкам они и гоняют , разбить не жалко цена копейки. А за иномарку более менее 2 ляма, поэтому ездят аккуратнее. Хотя на дорогах всякого дерьма хватает.
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Армен

54 минуты назад
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная.Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://url.uz/press
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Жители

58 минут назад
Похоже пьяный или окуевший
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111

сегодня, 15:52
Кругом одни пи..расы :(
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Гость как гость

сегодня, 15:49
ZZZZZ, безграмотные бараны потому что. Всего тут на 1-1,5 тыс, верно
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