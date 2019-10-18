«Маневр месяца» на улице Меркулова поверг в шок других участников движения

Возмущение людей в соседних авто было таким сильным, что нам пришлось подчистить звук на видео.

Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео грубейшего нарушения правил дорожного движения на улице Меркулова.

Ролик был снят еще 4 октября – на нем видно, как автомобиль «Шевроле» внезапно решает развернуться на 180 градусов из правого ряда (!) и чуть не провоцирует ДТП. При этом нарушитель пересекает две сплошные линии, и подвергает риску людей, двигающихся уже в противоположном направлении.

Маневр вызвал такой шок у двигавшегося следом авто, что нам пришлось серьезно «подчистить» звук на видео – в тот момент у водителя соседней машины и его пассажира вылетало вслух все то, что они думали о нарушителе.

Пересечение двух сплошных линий может повлечь штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав от 4 месяцев до полугода.