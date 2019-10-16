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29 минут назад
Мэра задержали по подозрению во взятке в 2,6 млн рублей
Правоохранители опрашивают главу администрации Новочеркасска.
Мэр города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции. Его подозревают в получении взятки в 2,6 млн рублей. Следствие возбудило уголовное дело по статье о получении взятки, пишет ТАСС.
По версии следствия, Зюзин, будучи мэром города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору с Альбиной Порошиной, ранее занимавшей должность заместителя главы той же городской администрации, в 2017 году получил от директора коммерческой организации взятку. Незаконное вознаграждение в общей сумме составило более 2,6 млн рублей.
Порошина дала показания против Зюзина. Порошина по этому делу ранее уже была приговорена судом к длительному сроку заключения.
По версии следствия, Зюзин, будучи мэром города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору с Альбиной Порошиной, ранее занимавшей должность заместителя главы той же городской администрации, в 2017 году получил от директора коммерческой организации взятку. Незаконное вознаграждение в общей сумме составило более 2,6 млн рублей.
Порошина дала показания против Зюзина. Порошина по этому делу ранее уже была приговорена судом к длительному сроку заключения.