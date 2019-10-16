В России
54 минуты назад
Перелеты с «Победой» в России станут дороже на 40%
Лоукостер поднимает цену услуг.
Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро, сообщают «Ведомости». Это произойдет с начала зимней навигации 28 октября 2019, рассказала представитель «Победы» Елена Селиванова. Перевозчик вынужден включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах, добавила она. 25 евро по курсу ЦБ на 16 октября составляют примерно 1800 рублей. Средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4500 рублей, продолжает она. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40% – это беспрецедентно высокий разовый рост.
По словам Селивановой, подобными действиями авиакомпания исполняет решение Мосгорсуда, который на прошлой неделе удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, запретив «Победе» взимать с вылетающих из-за рубежа пассажиров €25 за регистрацию на стойках аэропортов. В иностранных аэропортах сборы сегрегированные, за регистрацию пассажиров на стойке авиакомпании платят отдельно.
"Победа" — российская бюджетная авиакомпания, 100%-ное дочернее предприятие "Аэрофлота", базируется в московском аэропорту Внуково, напоминают РИА Новости. Основана 16 сентября 2014 года, взамен прекратившего работу из-за санкций Европейского союза "Добролета". Суточный налет машин авиакомпании в 2017 году был самым высоким в мире — 15-16 часов, что выше, чем у крупнейших мировых лоукостеров — американской Southwest и ирландской Ryanair.
По словам Селивановой, подобными действиями авиакомпания исполняет решение Мосгорсуда, который на прошлой неделе удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, запретив «Победе» взимать с вылетающих из-за рубежа пассажиров €25 за регистрацию на стойках аэропортов. В иностранных аэропортах сборы сегрегированные, за регистрацию пассажиров на стойке авиакомпании платят отдельно.
"Победа" — российская бюджетная авиакомпания, 100%-ное дочернее предприятие "Аэрофлота", базируется в московском аэропорту Внуково, напоминают РИА Новости. Основана 16 сентября 2014 года, взамен прекратившего работу из-за санкций Европейского союза "Добролета". Суточный налет машин авиакомпании в 2017 году был самым высоким в мире — 15-16 часов, что выше, чем у крупнейших мировых лоукостеров — американской Southwest и ирландской Ryanair.