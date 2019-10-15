В мире
сегодня, 20:06
США ввели санкции против Турции
Такой указ подписал Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп ввел санкции против Турции. Целью документа, подписанного главой страны, является оказание давления на турецкие власти, чтобы они прекратили проведение военной операции на севере Сирии, сообщает Газета.ру.
Указ Трампа дает министерствам финансов и госдепартаменту полномочия рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии.
Кроме того, американский лидер принял решение приостановить переговоры с турецким правительством о торговом соглашении, а также повысить до 50% ввозные пошлины на сталь.
Так образом США надеются оказать давление на Анкару с целью прекращения военных действий в Сирии.
Указ Трампа дает министерствам финансов и госдепартаменту полномочия рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии.
Кроме того, американский лидер принял решение приостановить переговоры с турецким правительством о торговом соглашении, а также повысить до 50% ввозные пошлины на сталь.
Так образом США надеются оказать давление на Анкару с целью прекращения военных действий в Сирии.