В мире

14 минут назад

В Калифорнии запретят продажу изделий из натурального меха

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В Калифорнии запретят продажу изделий из натурального меха

Также в штате запретят использование животных в цирках

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон о запрете на изготовление изделий из натурального меха, их продажу и распространение на территории этого американского штата. Об этом губернатор написал в субботу в своем Twitter, сообщает ТАСС.

Также а Калифорнии наложат запрет на использование животных в цирках. «Калифорния является лидером в вопросах, касающихся защиты животных, и сегодня это лидерство подразумевает запрет на продажу меха», — говорится в сообщении. В пресс-релизе также подчеркивается, что животные «не должны выступать на перекладинах трапеции или прыгать через огонь».

Калифорния станет первым американским штатом, запретившим продажу и изготовление изделий из меха. Закон вступит в силу в 2023 году.
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