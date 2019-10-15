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сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: многострадальный проспект, отставка в мэрии и поиск очевидцев
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 15 октября.
Больше всего комментариев сегодня собрала новость насчет реконструкции проспекта Победы. В мэрии не знают, когда там поедут автобусы. Не знают чиновники и того, как будет организовано движение общественного транспорта в следующем году, когда строители возьмутся за реконструкцию второй очереди этой магистрали.
Тем временем Ольга Герасименко покинула пост председателя департамента экономического развития Липецка. Она ушла в отставку по собственному желанию. Ольга Герасименко была человеком из команды бывшего вице-мэра Екатерины Белокопытовой. Она возглавляла департамент экономического развития с декабря 2018 года.
Полицейские просят отозваться свидетелей ДТП со смертельным исходом. Авария случилась 4 июня на площади Героев в Липецке. На пешеходном переходе под колеса автомобиля «Заз» попал 46-летний мужчина. От полученных травм он умер в больнице. Очевидцы утверждали, что мужчина переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.
А сбитой вчера на пешеходном переходе юной липчанке очень повезло. 17-летняя липчанка пострадала в тот момент, когда для водителей на перекрестке улиц Меркулова и Водопьянова загорелся зеленый сигнал светофора. Девушку осмотрели на месте аварии врачи "скорой" и серьезных травм не обнаружили. Госпитализация ей не потребовалась.
Тем временем Ольга Герасименко покинула пост председателя департамента экономического развития Липецка. Она ушла в отставку по собственному желанию. Ольга Герасименко была человеком из команды бывшего вице-мэра Екатерины Белокопытовой. Она возглавляла департамент экономического развития с декабря 2018 года.
Полицейские просят отозваться свидетелей ДТП со смертельным исходом. Авария случилась 4 июня на площади Героев в Липецке. На пешеходном переходе под колеса автомобиля «Заз» попал 46-летний мужчина. От полученных травм он умер в больнице. Очевидцы утверждали, что мужчина переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.
А сбитой вчера на пешеходном переходе юной липчанке очень повезло. 17-летняя липчанка пострадала в тот момент, когда для водителей на перекрестке улиц Меркулова и Водопьянова загорелся зеленый сигнал светофора. Девушку осмотрели на месте аварии врачи "скорой" и серьезных травм не обнаружили. Госпитализация ей не потребовалась.
980