Происшествия
47 минут назад
Сбитой на пешеходном переходе юной липчанке очень повезло
Девушка отделалась ушибами.
Запись камеры уличного наблюдения, зафиксировавшей ДТП на пешеходном переходе перекрестка улиц Водопьянова и Папина шокировала липчан. Сообщение и видео посмотрели более 23 тысяч посетителей GOROD48.
Несмотря на жуткое действие в кадре - остановившуюся на пешеходном переходе девушку, сносит автомобиль - с ней ничего серьезного не произошло.
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, 17-летняя липчанка пострадала в тот момент, когда для водителей загорелся зеленый сигнал светофора. Девушку осмотрели на месте аварии врачи "скорой" и серьезных травм не обнаружили. Госпитализация ей не потребовалась.
29-летний водитель автомобиля с места происшествия не скрывался. До окончания разбирательства он оставался на месте происшествия.
Несмотря на жуткое действие в кадре - остановившуюся на пешеходном переходе девушку, сносит автомобиль - с ней ничего серьезного не произошло.
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, 17-летняя липчанка пострадала в тот момент, когда для водителей загорелся зеленый сигнал светофора. Девушку осмотрели на месте аварии врачи "скорой" и серьезных травм не обнаружили. Госпитализация ей не потребовалась.
29-летний водитель автомобиля с места происшествия не скрывался. До окончания разбирательства он оставался на месте происшествия.
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однако
Ангел -хранитель
Соска
Да ладно