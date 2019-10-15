Происшествия

47 минут назад

Сбитой на пешеходном переходе юной липчанке очень повезло

7 1504
#авария #ДТП
Сбитой на пешеходном переходе юной липчанке очень повезло

Девушка отделалась ушибами.

Запись камеры уличного наблюдения, зафиксировавшей   ДТП на пешеходном переходе перекрестка улиц Водопьянова и Папина шокировала липчан. Сообщение и видео посмотрели более 23 тысяч посетителей GOROD48.

Несмотря на жуткое действие в кадре  - остановившуюся на пешеходном переходе девушку, сносит автомобиль - с ней ничего серьезного не произошло.

Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, 17-летняя липчанка пострадала в тот момент, когда для водителей загорелся зеленый сигнал светофора. Девушку осмотрели на месте аварии врачи "скорой" и серьезных травм не обнаружили. Госпитализация ей не потребовалась.

29-летний водитель автомобиля с места происшествия не скрывался. До окончания разбирательства он оставался на месте происшествия.  


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#авария #ДТП

Комментарии (8)

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Гость

48 секунд назад
Интересно, так она была посредине дороги в этот момент вроде, пошла на зеленый просто водитель не дождался, пока зебру покинет. Не обижайте крошку!
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гость

1 минуту назад
БУДЬ ОСТОРОЖНА , СЛЕДИ ЗА СОБОЙ ! Любви , удачи и ВСЕГО ХОРОШЕГО !
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Постоянный Гость

4 минуты назад
В следующий раз уже не повезёт. Смерть не прощает ошибок.
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Интересно

9 минут назад
Родители не объяснили отличие зеленого от красного?
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однако

18 минут назад
Повезло в этот раз. Обоим.
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Ангел -хранитель

25 минут назад
Пусть дальше бегает только на красный.
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Соска

25 минут назад
Соска тупорылая, башкой крути по сторонам, может живая будешь.
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Да ладно

31 минуту назад
Кого это шокировало? Пятно какое-то задели. Даже не понятно человек это был или нет
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