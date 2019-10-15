Происшествия

сегодня, 10:59

Полицейские просят отозваться свидетелей ДТП со смертельным исходом

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#авария #ДТП
Полицейские просят отозваться свидетелей ДТП со смертельным исходом

Полицейские ищут свидетелей ДТП, которое произошло 4 июня этого года на площади Героев в Липецке. 

Тогда на пешеходном переходе под колеса автомобиля «Заз» попал 46-летний мужчина. От полученных травм он умер в больнице. Очевидцы утверждали, что мужчина переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В связи с необходимостью проведения дополнительных следственных действий, сотрудники полиции просят отозваться очевидцев этого происшествия. Связаться с полицейскими можно по телефонам +7-4742-36-97-41 и +7-915-557-22-77 (с 09.00 до 18.00). 

2980
#авария #ДТП

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