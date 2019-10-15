Консультировать по работе транспортных карт будут в здании автовокзала

Центр обслуживания клиентов переезжает.

С 21 октября в здании автовокзала «Липецк» на проспекте Победы начнет работать окно консультаций по работе транспортных карт. Ранее с обращениями по транспортным картам работали в ОКУ «Агентство автомобильного транспорта». Теперь там прекратят консультации, а центр обслуживания переедет в автовокзал.



- Центр обслуживания клиентов будет работать на первом этаже автовокзала, справа от центрального входа, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области. - В центр обслуживания можно обращаться для получения льготных карт, восстановления утерянных льготных транспортных карт, для корректировки баланса, а также по всем остальным вопросам, связанным с транспортной картой Липецкой области.

