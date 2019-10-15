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Консультировать по работе транспортных карт будут в здании автовокзала

8 633
#транспорт #проезд
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Консультировать по работе транспортных карт будут в здании автовокзала

Центр обслуживания клиентов переезжает.

С 21 октября в здании автовокзала «Липецк» на проспекте Победы начнет работать окно консультаций по работе транспортных карт. Ранее с обращениями по транспортным картам работали в ОКУ «Агентство автомобильного транспорта». Теперь там прекратят консультации, а центр обслуживания переедет в автовокзал.

- Центр обслуживания клиентов будет работать на первом этаже автовокзала, справа от центрального входа, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области. - В центр обслуживания можно обращаться для получения льготных карт, восстановления утерянных льготных транспортных карт, для корректировки баланса, а также по всем остальным вопросам, связанным с транспортной картой Липецкой области.
8 633
#транспорт #проезд
1

Комментарии (8)

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Вот так будет быстрее вопрос решон

9 минут назад
А не лучше ли, А не лудше пересадить на общественный транспорт всю администрацию? Чтоб они быстрей решили проблемы с этими картами. Да и деньги в экономику область существенно прибавится ( бензин обслуга, содержание,) миллионов 10-15? И пускай они на себе ощутят все недоработки с картами. А то же они далеки от забот обычных горожан.
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А не лучше ли

25 минут назад
Поставить в автобусах валидаторы как в Москве?
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Липчанин

27 минут назад
Почему не работает личный кабинет как в других городах? И все вопросы решаются через личный кабинет. За то у нас надо лично посещать пр каждой ситуации, не решить за 1 день ( чего это часто случается) надо несколько раз.
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Перри Мейсон

31 минуту назад
Опять у буржуев ничего не получается??
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Вот это

40 минут назад
Гемор с этими картами как всегда в Едерастии
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Пешеход

46 минут назад
Поэтому я и хожу каждый день пешком, на автобусах не наездишься, дороговато. Проезд ого-го как кусается, а зарплата у меня копеечная.
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-

56 минут назад
Надоела эта возня с картами. Утеряешь, месяц ждать и ездить 24 р. Как цены повышать, так тут быстро срабатывают
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хе хе

58 минут назад
бл... а как туда добраться? туда же нет дороги???? решили таким образом народ грабануть: хай платят по 24 руб.?????
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