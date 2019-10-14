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Работник НЛМК стал победителем первого Липецкого марафона
Вальцовщик цеха холодной прокатки Новолипецкого металлургического комбината Никита Зиновьев стал победителем на марафонской дистанции 42 км 195 метров в первом международном Липецком марафоне, который прошел 13 октября в областном центре. Он обошел всех своих соперников с результатом 2 часа 41 минута 55 секунд.
ПАО НЛМК выступил партнером марафона. «Стальная команда» объединила на марафоне более 100 работников предприятия. Им вручили от компании специальные наборы корпоративной атрибутики. Те, кто пригласил поучаствовать в марафоне наибольшее количество друзей, дополнительно получили призы от программы «Здоровый выбор».