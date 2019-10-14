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сегодня, 12:03

Слухи о педофилах с котятами не подтвердились

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#фейк #котята #педофилы
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Слухи о педофилах с котятами не подтвердились

В полиции и Следственном комитете не зарегистрировано обращений насчет злоумышленников.

Старинный фейк добрался до липецкого сегмента соцсетей. Сегодня утром в грязинском паблике появилось сообщение о том, что в городе орудует банда педофилов, заманивающая детей котятами. Автор поста указывает, что злоумышленники выбрасывают из окна машины котенка. Когда к автомобилю подходит ребенок, чтобы подобрать зверюшку, педофилы хватают малыша и увозят.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, заявлений по факту таких преступлений в отношении несовершеннолетних не зарегистрировано. Аналогичная ситуация и в СУ СК РФ по Липецкой области: заявлений о педофилах в Грязях нет. И это не случайно. Фейковая новость про педофилов с котятами «гуляет» на просторах интернета еще с 2009 года. За последние десять лет выдуманная история переполошила жителей Ангарска, Тобольска, Читы, Калининграда, Братска, Башкирии, Сыктывкара, Киева, Москвы, Екатеринбурга и Минска.
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#фейк #котята #педофилы
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Комментарии (12)

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Опять бабы с Елецкого фантазируют

1 минуту назад
К нам сегодня приходил некрозоопедофил, мертвых маленьких зверушек он с собою приносил.
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гость 1

7 минут назад
Смеяться, тебе лечится нужно.Путин по ночам снится?
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а

7 минут назад
Animal planet, мало тебя дебильную трясет!
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TimeSkver

33 минуты назад
Когда уже уберёте дохлого кота, на против дома 39, по ул.Студеноаской. Лежит уже там 4-е сутки и людей пугает своим мёртвом видом. Приезжайте скорее и забирите его уже!
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Фауст

39 минут назад
смех смехом, но лучше детей предупредить чтоб к машинам без взрослых не подходили!
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Animal planet

39 минут назад
Город 48,а нельзя было другой заголовок написать,у меня аж все затрясло,думал педофилы до котят добрались.
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Одного

50 минут назад
узбека он катёнка насадил на хрящ любви по телеку показывали.
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Оштрафовать

сегодня, 12:37
те кто распространяет подобные слухи. Причём не важно по тупости своей они распространяют подобные фейки или ради прикола
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Смеяться

сегодня, 12:28
гость 1, После слов- Путин Старый дурак ,дебил и маразматик !, Ну лучше поплакать , За это голосовали .
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150

сегодня, 12:22
Уже с ума все посходили. Клиника...
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