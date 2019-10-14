Слухи о педофилах с котятами не подтвердились

В полиции и Следственном комитете не зарегистрировано обращений насчет злоумышленников.

Старинный фейк добрался до липецкого сегмента соцсетей. Сегодня утром в грязинском паблике появилось сообщение о том, что в городе орудует банда педофилов, заманивающая детей котятами. Автор поста указывает, что злоумышленники выбрасывают из окна машины котенка. Когда к автомобилю подходит ребенок, чтобы подобрать зверюшку, педофилы хватают малыша и увозят.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, заявлений по факту таких преступлений в отношении несовершеннолетних не зарегистрировано. Аналогичная ситуация и в СУ СК РФ по Липецкой области: заявлений о педофилах в Грязях нет. И это не случайно. Фейковая новость про педофилов с котятами «гуляет» на просторах интернета еще с 2009 года. За последние десять лет выдуманная история переполошила жителей Ангарска, Тобольска, Читы, Калининграда, Братска, Башкирии, Сыктывкара, Киева, Москвы, Екатеринбурга и Минска.