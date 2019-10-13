Брат за брата: Эдуард и Роман Юзбашяны забивали и дрались за МХК «Липецк»

Пока эти парни провели лучший матч за нашу команду.

Липецкие хоккеисты победили в первой игре 3-матчевой домашней серии, которую они проводят после вынужденной паузы в чемпионате. На льду «Звёздного» не устояла «Олимпия» из Кирово-Чепецка, идущая на 3-м месте в Восточной конференции НМХЛ – 3:2.

Минимальное преимущество нашей команды в счете не должно вводить в заблуждение. Матч прошел с преимуществом «Липецка», который почти в два раза перебросал гостей.

Героями встречи стали братья Юзбашяны. Младший из них Роман открыл счет в большинстве на исходе первого периода. Затем уже при счете – 1:1 Эдуард Юзбашян вновь вывел нашу команду вперед с передачи брата – 2:1.

Третью шайбу забросил один из лучших снайперов нашей команды Кирилл Мазорчук в тот момент, когда на табло горели цифры 33:33 – просто магия какая-то. И вновь среди ассистентов оказался Роман Юзбашян, который имеет отношение ко всем трем шайбам «Липецка» – 1 гол+2 результативные передачи.

У Эдуарда 1+1, а также 12 минут штрафа – их он заработал в начале третьего периода, когда коршуном налетел на игрока соперников Игоря Колчина, перед этим грубо атаковавшего его брата. И липецкий, и кирово-чепецкий хоккеисты получили по 2 минуты за атаку в область головы и шеи, а также по 10 минут дисциплинарного штрафа.

В конце игры «Олимпия» заставила понервничать. За 2:17 до конца матча гости сократили отставание до минимума, ровно за минуту до сирены сняли вратаря. Но «Липецк» выстоял и заслуженно победил.

В понедельник, 14 октября, липчане принимают «Прогресс» из Глазова (начало в 18:30), а в среду, 16 октября, дома сыграют с «АК59» из Перми (18:30).

«МХК Липецк» - «Олимпия» (Кирово-Чепецк) - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Шайбы: Р.Юзбашян (Пятырев, Э.Юзбашян), 16:45 (1:0-бол.). Смолянинов (Гаревских, Куимов), 24:21 (1:1). Э.Юзбашян (Р.Юзбашян, Пятырев), 30:48 (2:1). Мазорчук (Р.Юзбашян, Д.Болдырев), 33:33 (3:1). Чупин (Смолянинов, Гаревских), 57:43 (3:2).

Штраф: 18 (Э.Юзбашян-4+10, Евтеев-4) - 24 (Золотов-2, Миннегалиев-2, Чупин-2, Серазетдинов-2, А.Моисеев-2, Колчин-2+10, Гаревских-2).

Вратари: Чернов - Козулин (0:00-59:00).

Броски: 34 (13+11+10) - 19 (4+7+8). Вбрасывания: 39 - 26.

Судьи П.Купцов (Рязань), П.Двуреченский, Г.Мещеряков (оба - Липецк).

12 октября. Липецк. СК «Звёздный». 1000 зрителей.