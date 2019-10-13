Спорт

сегодня, 06:14

Снимите скриншот с таблицы! После встреч с аутсайдерами «Липецк» возглавил Высшую лигу

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#Волейбол
Снимите скриншот с таблицы! После встреч с аутсайдерами «Липецк» возглавил Высшую лигу

"Импульс" из Волгодонска одну из партий в Липецке проиграл с рекордным счетом - 5:25.

Волею календаря липецкие волейболистки две первые игры чемпионата проводили с аутсайдерами Высшей лиги прошлого сезона. Да еще и на своей площадке!

В этой ситуации уважающая себя команда просто не могла потерять очки и даже отдать соперницам одну партию. Так и случилось. Вчера «Липецк» одержал вторую победу со счетом – 3:0, на этот раз над «Импульсом» из районного Волгодонска (Ростовская область).

Первая партия подтвердила полную неконкурентоспособность приезжей команды, и завершилась с рекордным счетом в пользу липчанок – 25:5! На фоне такого «сопротивления» во втором сете и липецкие волейболистки начали делать поблажки себе (жалко было зрителей!), в итоге игровой отрезок завершался на «тянучке». Но и здесь «Импульс» сопротивлялся только до поры, до времени и позволил поставить точку в партии Екатерине Ениной эйсом (подачей навылет, прим.). Третья партия прошла спокойно и принесла победу «Липецку» - 25:18.

Самыми результативными стали у «Липецка» Владислава Коржова – 13 очков, а у «Импульса» Яна Головницкая – 12. Организаторы, не сильно мучаясь выбором, и отдали им призы лучших игроков встречи.

Липецким любителям волейбола впору снимать скриншоты с турнирной таблицы, вставлять их в рамочку и беречь весь сезон. Ведь сейчас в Высшей лиге четыре команды одержали по две победы в 2-х матчах и не отдали ни одной партии. В их числе и «Липецк»!

Но в группу лидеров (2 победы, разница партий 6-0) выходит и следующий соперник «Приморочка» из Владивостока, тоже не испытавшая никаких проблем в матчах со столичным «Лучом» и волгодонским «Импульсом». Очная встреча и рассудит, кто есть кто…

И еще. Нельзя не отметить вчерашнюю катастрофически малую посещаемость волейбола в «Атланте», куда доехали не более двух сотен человек. Все-таки по популярности волейбол серьезно проигрывает футболу (вчера играл «Металлург») и хоккею (свой матч проводил и МХК «Липецк).

Положение команд

М

Команда

И

В(5)

П(5)

С:П

О

1

Липецк

2

2

0

6:0

6

2

Приморочка

2

2

0

6:0

6

3

Спарта

2

2

0

6:0

6

4

Тулица

2

2

0

6:0

6

5

Уфимочка-УГНТУ

2

2(1)

0

6:3

5

6

Северянка

2

1

1

3:4

3

7

Уралочка-УрГЭУ

2

1(1)

1

3:5

2

8

Тюмень-ТюмГУ

2

0

2(1)

3:6

1

9

Динамо-УОР

2

0

2(1)

2:6

1

10

ЮЗГУ-Атом

2

0

2

1:6

0

11

Луч

2

0

2

0:6

0

12

Импульс

2

0

2

0:6

0

190
#Волейбол

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