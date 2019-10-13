сегодня, 06:14
Снимите скриншот с таблицы! После встреч с аутсайдерами «Липецк» возглавил Высшую лигу
"Импульс" из Волгодонска одну из партий в Липецке проиграл с рекордным счетом - 5:25.
Волею календаря липецкие волейболистки две первые игры чемпионата проводили с аутсайдерами Высшей лиги прошлого сезона. Да еще и на своей площадке!
В этой ситуации уважающая себя команда просто не могла потерять очки и даже отдать соперницам одну партию. Так и случилось. Вчера «Липецк» одержал вторую победу со счетом – 3:0, на этот раз над «Импульсом» из районного Волгодонска (Ростовская область).
Первая партия подтвердила полную неконкурентоспособность приезжей команды, и завершилась с рекордным счетом в пользу липчанок – 25:5! На фоне такого «сопротивления» во втором сете и липецкие волейболистки начали делать поблажки себе (жалко было зрителей!), в итоге игровой отрезок завершался на «тянучке». Но и здесь «Импульс» сопротивлялся только до поры, до времени и позволил поставить точку в партии Екатерине Ениной эйсом (подачей навылет, прим.). Третья партия прошла спокойно и принесла победу «Липецку» - 25:18.
Самыми результативными стали у «Липецка» Владислава Коржова – 13 очков, а у «Импульса» Яна Головницкая – 12. Организаторы, не сильно мучаясь выбором, и отдали им призы лучших игроков встречи.
Липецким любителям волейбола впору снимать скриншоты с турнирной таблицы, вставлять их в рамочку и беречь весь сезон. Ведь сейчас в Высшей лиге четыре команды одержали по две победы в 2-х матчах и не отдали ни одной партии. В их числе и «Липецк»!
Но в группу лидеров (2 победы, разница партий 6-0) выходит и следующий соперник «Приморочка» из Владивостока, тоже не испытавшая никаких проблем в матчах со столичным «Лучом» и волгодонским «Импульсом». Очная встреча и рассудит, кто есть кто…
И еще. Нельзя не отметить вчерашнюю катастрофически малую посещаемость волейбола в «Атланте», куда доехали не более двух сотен человек. Все-таки по популярности волейбол серьезно проигрывает футболу (вчера играл «Металлург») и хоккею (свой матч проводил и МХК «Липецк).
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В(5)
|
П(5)
|
С:П
|
О
|
1
|
Липецк
|
2
|
2
|
0
|
6:0
|
6
|
2
|
Приморочка
|
2
|
2
|
0
|
6:0
|
6
|
3
|
Спарта
|
2
|
2
|
0
|
6:0
|
6
|
4
|
Тулица
|
2
|
2
|
0
|
6:0
|
6
|
5
|
Уфимочка-УГНТУ
|
2
|
2(1)
|
0
|
6:3
|
5
|
6
|
Северянка
|
2
|
1
|
1
|
3:4
|
3
|
7
|
Уралочка-УрГЭУ
|
2
|
1(1)
|
1
|
3:5
|
2
|
8
|
Тюмень-ТюмГУ
|
2
|
0
|
2(1)
|
3:6
|
1
|
9
|
Динамо-УОР
|
2
|
0
|
2(1)
|
2:6
|
1
|
10
|
ЮЗГУ-Атом
|
2
|
0
|
2
|
1:6
|
0
|
11
|
Луч
|
2
|
0
|
2
|
0:6
|
0
|
12
|
Импульс
|
2
|
0
|
2
|
0:6
|
0