Снимите скриншот с таблицы! После встреч с аутсайдерами «Липецк» возглавил Высшую лигу

"Импульс" из Волгодонска одну из партий в Липецке проиграл с рекордным счетом - 5:25.

Волею календаря липецкие волейболистки две первые игры чемпионата проводили с аутсайдерами Высшей лиги прошлого сезона. Да еще и на своей площадке!

В этой ситуации уважающая себя команда просто не могла потерять очки и даже отдать соперницам одну партию. Так и случилось. Вчера «Липецк» одержал вторую победу со счетом – 3:0, на этот раз над «Импульсом» из районного Волгодонска (Ростовская область).

Первая партия подтвердила полную неконкурентоспособность приезжей команды, и завершилась с рекордным счетом в пользу липчанок – 25:5! На фоне такого «сопротивления» во втором сете и липецкие волейболистки начали делать поблажки себе (жалко было зрителей!), в итоге игровой отрезок завершался на «тянучке». Но и здесь «Импульс» сопротивлялся только до поры, до времени и позволил поставить точку в партии Екатерине Ениной эйсом (подачей навылет, прим.). Третья партия прошла спокойно и принесла победу «Липецку» - 25:18.

Самыми результативными стали у «Липецка» Владислава Коржова – 13 очков, а у «Импульса» Яна Головницкая – 12. Организаторы, не сильно мучаясь выбором, и отдали им призы лучших игроков встречи.

Липецким любителям волейбола впору снимать скриншоты с турнирной таблицы, вставлять их в рамочку и беречь весь сезон. Ведь сейчас в Высшей лиге четыре команды одержали по две победы в 2-х матчах и не отдали ни одной партии. В их числе и «Липецк»!

Но в группу лидеров (2 победы, разница партий 6-0) выходит и следующий соперник «Приморочка» из Владивостока, тоже не испытавшая никаких проблем в матчах со столичным «Лучом» и волгодонским «Импульсом». Очная встреча и рассудит, кто есть кто…

И еще. Нельзя не отметить вчерашнюю катастрофически малую посещаемость волейбола в «Атланте», куда доехали не более двух сотен человек. Все-таки по популярности волейбол серьезно проигрывает футболу (вчера играл «Металлург») и хоккею (свой матч проводил и МХК «Липецк).

Положение команд