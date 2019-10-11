Лови момент: волейболистки «Липецка» сыграли на своей площадке и победили

В нынешнем сезоне болельщики будут лишены возможности часто видеть команду дома.

Только что во дворце спорта «Атлант», что в Копцевых Хуторах, завершился первый матч волейболисток «Липецка» в новом чемпионате высшей лиги. Традиционный аутсайдер турнира столичный «Луч» не смог оказать серьезного сопротивления хозяйкам и был повержен – 3:0.





«Луч» - это, пожалуй, самый «сладкий» соперник для стартовых игр, в которых, как известно, случаются любые сюрпризы. В прошлом сезоне столичная команда проиграла 20 игр из 22-х, заняла последнее место и, судя по всему, с тех пор намного сильнее не стала. Подробно писать о сегодняшней игре нет смысла: липчанки доминировали с первых розыгрышей и ни на мгновения не дали усомниться в своем колоссальном превосходстве. Лучше всего это подтверждают счета партий – 25:11, 25:12, 25:13.

Самой результативной у победительниц стала Ирина Сазонова, набравшая 15 очков. По 10 баллов принесли волейболистка сборной Украины новичок команды Светлана Дросман и капитан «Липецка» Анна Сотникова. Впрочем, приз лучшему игроку достался не им, а либеро Дарье Ерофеевой.

Мы не случайно советуем болельщикам ценить моменты домашних встреч своей команды. Все дело в том, что жители Липецкой области, оплачивающие содержание клуба из своего кармана, в нынешнем сезоне смогут крайне редко видеть девчат. Всему виной новый календарь, который додумалась составить Всероссийская федерация волейбола по так называемой туровой системе – когда несколько команд собираются в одном городе и играют между собой сразу несколько матчей. В Липецке запланированы всего два тура: три матча наша команда проведет на своей площадке сейчас, еще четыре – в январе будущего года. А все остальное время волейболисткам придется разъезжать по другим городам.

В субботу «Липецк» сыграет с «Импульсом» из Волгодонска. Впрочем, у волейбола завтра будут достойные альтернативы (и изыскивать возможность поездки в Копцевы Хутора не нужно): в 13.00 в «Звездном» МХК «Липецк» проведет встречу с «Олимпией» из Кирово-Чепецка, а в 15.00 на стадионе «Металлург» рвущиеся к 1-му месту в группе «Центр» липецкие футболисты примут волгоградский «Ротор-2».