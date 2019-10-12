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Глава МИД Украины прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал разведение сил в Донбассе "горячей темой", вызывающей много эмоций.
Дипломат заявил, что этот процесс украинское общество воспринимает как "отступление". При этом разведение, по словам Пристайко, предполагает отвод только ВСУ, а украинские власти и полиция остаются на подконтрольных Киеву территориях. Кроме того, украинская сторона не планирует демонтаж укрепленных строений, сообщает ria.ru.
Глава МИД отметил, что Киев находиться на этапе когда нужно решить: либо двигаться вперед, либо продолжать "сидеть в окопах и продолжать терять по одному-два человека в день".
"Кто должен принять это решение? Вы, я, президент (Владимир) Зеленский, протестанты на улице? Почему не ставили пять лет назад Петру Алексеевичу вопрос, когда были подписаны Минские договоренности?" - заявил дипломат в интервью "Укринформ".
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала разведение сил. Однако в пятницу Киев уже в третий раз сорвал этот процесс в районе Петровского и Золотого. Представители ЛНР и ДНР несколько раз запускали ракету, сигнализирующую о готовности начать отвод, однако ответных действий со стороны украинских силовиков не последовало.
Президент Владимир Путин заявил, что Зеленский не смог обеспечить выполнение договоренностей. В российском МИД выразили сожаление срывом отвода войск и выразили надежду, что украинская сторона предпримет необходимые шаги для выполнения своих обязательств.
Также в Москве не раз подчеркивали, что дату проведения встречи в "нормандском формате" можно будет обсуждать только после разведения сил в регионе.
Глава МИД отметил, что Киев находиться на этапе когда нужно решить: либо двигаться вперед, либо продолжать "сидеть в окопах и продолжать терять по одному-два человека в день".
"Кто должен принять это решение? Вы, я, президент (Владимир) Зеленский, протестанты на улице? Почему не ставили пять лет назад Петру Алексеевичу вопрос, когда были подписаны Минские договоренности?" - заявил дипломат в интервью "Укринформ".
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала разведение сил. Однако в пятницу Киев уже в третий раз сорвал этот процесс в районе Петровского и Золотого. Представители ЛНР и ДНР несколько раз запускали ракету, сигнализирующую о готовности начать отвод, однако ответных действий со стороны украинских силовиков не последовало.
Президент Владимир Путин заявил, что Зеленский не смог обеспечить выполнение договоренностей. В российском МИД выразили сожаление срывом отвода войск и выразили надежду, что украинская сторона предпримет необходимые шаги для выполнения своих обязательств.
Также в Москве не раз подчеркивали, что дату проведения встречи в "нормандском формате" можно будет обсуждать только после разведения сил в регионе.