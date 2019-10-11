В России

9 минут назад

Президентский Ан-72 с россиянами разбился в Африке

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#авиакатастрофа
Президентский Ан-72 с россиянами разбился в Африке

Авиакатастрофа произошла в Конго.

В Демократической Республике Конго (ДР Конго) разбился грузовой самолет, перевозивший восемь человек, четырех членов экипажа и четырех пассажиров. Среди них были как военные, так гражданские. Самолет обеспечивал перевозки президента Конго. По данным местного издания Politico, обломки нашли на востоке страны в провинции Маниема.

Посольство РФ в Демократической республике Конго (ДРК) сообщило, что на борту разбившегося Ан-72 были россияне, заявила "Интерфаксу" представитель дипмиссии Наталья Кононова. Россияне были членами экипажа. Дипломаты находятся в постоянном контакте с властями для уточнения имен и гражданства членов экипажа.

Самолет летел в столицу страны Киншасу из города Гома. Борт взлетел в 13:32 по местному времени. Через час после начала полета диспетчеры потеряли связь с Ан-72. Об этом сообщило управление гражданской авиации Конго.
17
#авиакатастрофа

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