Арнольд Шварценеггер поздравил «Ретро FM» с 30-миллионной аудиторией

Он сказал "I'll be back" и сдержал свое обещание!

В Россию вновь приехал легендарный Арнольд Шварценеггер — актёр, спортсмен, политик, суперзвезда Голливуда и самый крутой герой кинобоевиков и фантастических блокбастеров 80-х и 90-х. Культовый артист и бывший губернатор американского штата Калифорния выступил на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге и ответил на вопросы «Ретро FM», которые задал генеральный продюсер радиостанции Владимир Иваненко.



«Ретро FM»:

Добро пожаловать в Россию! Мы — Ретро FM, одна из крупнейших в мире радиостанций с музыкой 80-х. Каждую неделю нас слушают более 30 миллионов человек. Так что неудивительно, что мы хотим поговорить с вами именно об интересующей нас эпохе, о том, почему она опять так популярна. «Терминатор» и «Рэмбо» этой осенью снова на экранах. Звёзды 80-х собирают стадионы по всему свету. Винил и компакт-кассеты в моде у самой разной публики и только что в цифровой версии перевыпущен тот самый плеер Walkman. Как вышло, что символы и супергерои 80-х сегодня вновь актуальны, почему они в тренде?



Арнольд Шварценеггер:

Ну, во-первых, поздравляю вас с таким успехом, с такой огромной аудиторией! Это фантастика! Я очень рад, что 80-е возвращаются. Особенно «Терминатор», конечно. Он впервые вышел в 1984 году, и это был фильм, который просто перевернул мою актёрскую карьеру. Мне тогда говорили, что я никогда не стану кинозвездой, потому что у меня сильный акцент и слишком много мышц, и странное имя... Но все эти свои особенности я превратил в преимущества. Тогда этот фильм принёс мне большой успех и даже был назван фильмом года. Потом у него были продолжения и вот, спустя столько лет, прямо сейчас, в октябре, и в том числе в России, выходит уже шестой «Терминатор» — под названием «Тёмные судьбы». Это лишь один пример того, как 80-е могут вернуться в нашу жизнь. А кстати, ещё ведь тогда были прекрасные взаимоотношения с Советским Союзом и его лидерами! В общем, отличное время, и я тоже вижу, что сегодня оно возвращается. Не знаю, почему так происходит, но я просто счастлив, что 80-е снова здесь — в том числе и благодаря вам!



«Ретро FM»:

На чемпионате мира по тяжелой атлетике в 1961 году ваш кумир, русский тяжеловес Юрий Власов, сказал вам - тогда 14-летнему юноше - слова поддержки, которые, возможно и определили ваш дальнейший жизненный путь. А какие главные слова уже теперь вы могли бы сказать сегодня нашим слушателям, которые хотят добиться успеха в спорте, в карьере, в жизни?



Арнольд Шварценеггер:

Если бы я только мог оказывать на людей такое же влияние, какое Юрий Власов оказал на меня! Когда он рассказывал, как готовится к победе, к своему мощному рывку штанги на чемпионате мира - это было для меня так вдохновляюще! Я все время наблюдал за ним на соревнованиях. И уже много лет спустя мне очень повезло встретить его в Москве. Сейчас бы я снова сказал ему спасибо за то огромное вдохновение, которое он мне дал. Я хотел бы быть таким же источником мотивации для миллионов детей, которые только начинают тренироваться и пробуют себя в самых разных видах спорта: пауэрлифтинг, бодибилдинг, футбол, теннис, гольф — да что угодно. Я пропагандирую спорт, я убежден, что у каждого человека должна быть возможность заниматься спортом, чтобы просто поддерживать себя в хорошей форме и быть здоровым. Поэтому надо сделать всё, что в наших силах, чтобы построить спортивные учреждения, где абсолютно каждый сможет приобщиться к спорту, тренироваться, даже если у него есть проблемы со здоровьем, даже если у него нет денег, и так далее. Я верю в фитнес — в то, что это правильно, это важно и это польза для каждого.



«Ретро FM» входит в ТОП-5 радиостанций по ежедневной и еженедельной аудитории в России*, а также в ТОП-3 в Москве и Санкт-Петербурге**.

Каждый день «Ретро FM» слушает более 7,8 млн человек, каждую неделю – около 18,6 млн*. На радиостанции звучит самая лучшая музыка 70х, 80х и 90х – проверенные временем и любимые всеми золотые хиты. Сеть вещания «Ретро FM» в настоящий момент имеет 270 пунктов установки передатчиков в 6 странах.



«Ретро FM» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) – одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания.***



*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100К+), ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.

**Mediascope, Radio Index – Москва, Санкт-Петербург, ФЕВРАЛЬ – АПРЕЛЬ 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.

*** Mediascope, Radio Index — Россия 0+, ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2019, Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.



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