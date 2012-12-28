В Добровском округе накрыли нарколабораторию: изъято 20 килограммов «синтетики»

Предполагаемые организаторы: 42-летний житель Данкова и 40-летний житель посёлка Лев Толстой арестованы на время следствия.

На окраине Добровского округа ликвидировали нарколабораторию, которая располагалась в частном доме, и задержали её организаторов – 42-летнего жителя Данкова и 40-летнего жителя посёлка Лев Толстой. Сейчас они уже арестованы на время следствия.«Полицейские обнаружили и изъяли контейнеры с кристаллическим веществом общей массой около 20 килограммов, три пакета с неизвестным порошком белого цвета, более трёх десятков канистр с прекурсорами наркотиков, весы и упаковочные материалы, а также различное оборудование и посуду, использовавшиеся для изготовления запрещённых веществ. Часть изъятого, согласно заключению экспертизы, является синтетическим наркотическим средством. Исследование оставшейся массы продолжается. Задержанные сами изготовили «синтетику» и планировали сбыть её через закладки», — сообщает «МВД МЕДИА».Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств в крупном размере».