Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
17-летняя ельчанка оформила на мать кредит и едва не перевела 957 000 рублей мошенникам
Происшествия
126
21 минуту назад
В Добровском округе накрыли нарколабораторию: изъято 20 килограммов «синтетики»
Предполагаемые организаторы: 42-летний житель Данкова и 40-летний житель посёлка Лев Толстой арестованы на время следствия.
«Полицейские обнаружили и изъяли контейнеры с кристаллическим веществом общей массой около 20 килограммов, три пакета с неизвестным порошком белого цвета, более трёх десятков канистр с прекурсорами наркотиков, весы и упаковочные материалы, а также различное оборудование и посуду, использовавшиеся для изготовления запрещённых веществ. Часть изъятого, согласно заключению экспертизы, является синтетическим наркотическим средством. Исследование оставшейся массы продолжается. Задержанные сами изготовили «синтетику» и планировали сбыть её через закладки», — сообщает «МВД МЕДИА».
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвёртой 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств в крупном размере».
Фото, видео — mvdmedia.ru
0
0
0
0
0
Комментарии