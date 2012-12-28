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52 минуты назад
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Застреливший приятеля полицейский получил два года девять месяцев ограничения свободы

Также заявлен иск к полиции на шесть миллионов рублей.

По делу о смертельных выстрелах в патрульном автомобиле вынесен приговор. 23-летний полицейский, который 12 декабря прошлого года случайно смертельно ранил своего знакомого, по части второй статьи 109 УК РФ « Причинение смерти по неосторожности» получил два года девять месяцев ограничения свободы.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в тот роковой день недавно принятый в ряды сотрудников МВД полицейский впервые заступил на службу с табельным оружием.

«Находясь в служебном автомобиле, он увидел своего друга, который проходил мимо, поздоровался с ним, и тот сел к нему в автомобиль, чтобы пообщаться. Во время разговора молодой сотрудник полиции решил размять руки и, грубо нарушив правила обращения с оружием, не проверив наличие патронов в магазине автомата Калашникова, который он получил от выездного поста дежурных, случайно выстрелил в сидевшего напротив него приятеля и ранил его. Испугавшись, не вызывая скорую помощь, парень сразу повёз друга в больницу, однако пулевое ранение оказалось смертельным. Погибшему был 21 год», — рассказали в прокуратуре.

«Во время несения службы полицейский дежурной части межмуниципального отдела в результате небрежного обращения с оружием отвел назад затворную раму, отпустил её, тем самым приведя оружие в боевую готовность, после чего, перехватывая автомат за рукоятку, по неосторожности совершил однократное непроизвольное нажатие на спусковой крючок в тот момент, когда автомат оказался направлен в 21-летнего потерпевшего. В результате чего произошло два выстрела, причинивших мужчине два огнестрельных пулевых сквозных ранения груди и живота», — рассказала про момент стрельбы объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Подсудимый признал вину и уже выплатил родным погибшего 900 000 рублей в счет возмещения вреда.

Помимо ограничения свободы, полицейский получил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с владением, хранением, ношением и использованием гражданского огнестрельного, служебного огнестрельного и боевого ручного стрелкового оружия сроком три года года.

В ходе рассмотрения уголовного дела вскрылись факты грубых нарушений правил обращения с оружием в МО МВД России «Тербунский», по ходатайству государственного обвинителя в адрес районного отдела полиции и УМВД России по Липецкой области суд вынес частное постановление с целью пресечения причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Также прокуратура направила в суд иск к МО МВД России «Тербунский», УМВД России по Липецкой области и МВД России о взыскании в пользу матери, отца и брата погибшего компенсации морального вреда на сумму 6 миллионов рублей.

Кроме того, так как в период обучения огневой подготовке будущий полицейский получил «отлично», в адрес образовательного учреждения МВД в Воронеже прокурор внес представление о дисциплинарном наказании лиц из числа преподавательского состава.
стрельба
полиция
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Комментарии (4)

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Балтун
14 минут назад
Чуш: случайно снял с предохранителя,случайно направил оружие,ну выстрелил конечно из-за неосторожности?
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"моя" полиция
35 минут назад
меня "бережёт"
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Дерсу
37 минут назад
Перед тем, как отвести затвор, автомат с предохранителя ещё надо снять. Мутно как то всё.
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Балтун
10 минут назад
Бредятина если честно
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