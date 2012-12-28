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51 минуту назад
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Часовню в Молодежном парке украшают мозаичными картинами

Увидеть картины липчане смогут 6 мая, когда часовню откроют для посетителей

Сегодня часовню в Молодежном парке, которую меценаты возвели в честь 80-летия со дня окончания Великой Отечественной войны, начали украшать мозаичными картинами. В московской мастерской картины набирали из небольших кусочков цветного стекла семь месяцев. В Липецк их привезли крупными фрагментами. Общий вес — около 200 килограммов.







Меценаты, на чьи средства возводят часовню, до последнего отказываются показывать эскизы картин. Но известно, что на стенах укажут количество уроженцев Липецка — героев Великой Отечественной войны.

Если все пойдет по плану, то мозаики снаружи и внутри часовни закрепят к концу недели, и липчане смогут их увидеть уже в выходные дни. Правда, строительные леса на часовне останутся — до 6 мая, Дня Георгия Победоносца, в который меценаты собираются торжественно открыть свое детище, — строителям необходимо уложить гранит у основания часовни, установить камеры наблюдения, завершить благоустройство территории. 



Разработкой проекта часовни занимался Заслуженный архитектор Российской Федерации Владимир Дмитриев, возвела ее компания Валерия Сешенова.
часовня
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