Липецкий «мухач» крушил тяжелых соперников в финале Спартакиады России по каратэ (ФОТО)

Иван Митин выиграл 3 боя из четырех, в том числе два - досрочно.

Липецкий каратист Иван Митин стал «бронзовым» призером IX летней Спартакиады учащихся России, финал которой прошел в Анапе.

Можно сказать, что Иван вписал свое имя в историю, ведь всестилевое каратэ впервые было включено в программу Спартакиады, и история создавалась с чистого листа. Тем более, что в финал допускались только по 16 сильнейших бойцов в каждой весовой категории среди юношей и девушек 14-15 лет.

В весе до 57 кг в поединках в полный контакт с использованием средств защиты Иван провел четыре боя, из которых три выиграл. Первый поединок с соперником из Иркутска он завершил досрочно болевым приемом, второй выиграл у представителя Челябинска. В схватке за выход в финал Митин уступил спортсмену из Воронежа, специализацией которого кроме каратэ является армейский рукопашный бой. Но Ивану некогда было поддаваться унынию: в матче за «бронзу» он оказался сильнее соперника из традиционно сильного в единоборствах Дагестана, послав того в нокаут.

Нельзя не отметить, что «боевой» вес Митина 51 кг, в нем он выигрывал первенство России. Но на Спартакиаде нижний порог составлял 57 кг, поэтому Ивану пришлось тягаться с соперниками тяжелее себя. И тем не менее он добыл медаль!

Всего в соревнованиях по всестилевому каратэ выступили спортсмены 42 регионов.



Нельзя не отметить руководителя Липецкого регионального отделения федерации всестилевого каратэ России Владимира Бедояна, который на столь престижных соревнованиях был назначен старшим судьей ковра.

На торжественной церемонии закрытия Спартакиады присутствовали исполнительный директор Российского Союза Боевых Искусств Рамиль Габбасов, заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Министерства спорта России Александр Филюшкин, Герой России Генерал-майор Андрей Мерзликин.





