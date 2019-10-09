Спорт

36 минут назад

Липецкий «мухач» крушил тяжелых соперников в финале Спартакиады России по каратэ (ФОТО)

1 212
#Каратэ #всестилевое каратэ
Липецкий «мухач» крушил тяжелых соперников в финале Спартакиады России по каратэ (ФОТО)

Иван Митин выиграл 3 боя из четырех, в том числе два - досрочно.

Липецкий каратист Иван Митин стал «бронзовым» призером IX летней Спартакиады учащихся России, финал которой прошел в Анапе.

Можно сказать, что Иван вписал свое имя в историю, ведь всестилевое каратэ впервые было включено в программу Спартакиады, и история создавалась с чистого листа. Тем более, что в финал допускались только по 16 сильнейших бойцов в каждой весовой категории среди юношей и девушек 14-15 лет.

В весе до 57 кг в поединках в полный контакт с использованием средств защиты Иван провел четыре боя, из которых три выиграл. Первый поединок с соперником из Иркутска он завершил досрочно болевым приемом, второй выиграл у представителя Челябинска. В схватке за выход в финал Митин уступил спортсмену из Воронежа, специализацией которого кроме каратэ является армейский рукопашный бой. Но Ивану некогда было поддаваться унынию: в матче за «бронзу» он оказался сильнее соперника из традиционно сильного в единоборствах Дагестана, послав того в нокаут.

Нельзя не отметить, что «боевой» вес Митина 51 кг, в нем он выигрывал первенство России. Но на Спартакиаде нижний порог составлял 57 кг, поэтому Ивану пришлось тягаться с соперниками тяжелее себя. И тем не менее он добыл медаль!

Всего в соревнованиях по всестилевому каратэ выступили спортсмены 42 регионов.

WhatsApp Image 2019-10-02 at 14.10.31.jpeg

Нельзя не отметить руководителя Липецкого регионального отделения федерации всестилевого каратэ России Владимира Бедояна, который на столь престижных соревнованиях был назначен старшим судьей ковра.

На торжественной церемонии закрытия Спартакиады присутствовали исполнительный директор Российского Союза Боевых Искусств Рамиль Габбасов, заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Министерства спорта России Александр Филюшкин, Герой России Генерал-майор Андрей Мерзликин.

WhatsApp Image 2019-10-02 at 14.10.44.jpeg

1 212
#Каратэ #всестилевое каратэ

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

?

7 минут назад
а Мерзликин каким боком к карате ? Напоминает Брежнева прямо.
ответить

Еще в рубрике

В липецкой спортшколе открылось отделение маунтинбайка и велошоссе
#велосипедный спорт
9
В липецкой спортшколе открылось отделение маунтинбайка и велошоссе

сегодня, 10:27

Спорт
ФНЛ все ближе: «Металлург» обыграл лидера на его поле в меньшинстве
#Футбол #"Металлург" #поход в ФНЛ
12
ФНЛ все ближе: «Металлург» обыграл лидера на его поле в меньшинстве

05.10.2019 16:41

Спорт
Дмитрий Куликов открыл счет очкам в НХЛ в первой же игре сезона (ФОТО, ВИДЕО)
#Хоккей #НХЛ #Дмитрий Куликов
3
Дмитрий Куликов открыл счет очкам в НХЛ в первой же игре сезона (ФОТО, ВИДЕО)

04.10.2019 12:41

Спорт
Футболисты, подравшиеся в Тамбове, получили по 4 матча дисквалификации
#Футбол #драка #"Металлург-М"
4
Футболисты, подравшиеся в Тамбове, получили по 4 матча дисквалификации

04.10.2019 11:04

Спорт
Липецкие боксеры вернулись с золотыми медалями из Абхазии
#бокс
2
Липецкие боксеры вернулись с золотыми медалями из Абхазии

04.10.2019 08:11

Спорт
В Сети продолжают обсуждать скандальное интервью Александра Кутьина
#ФНЛ #Александр Кутьин
13
В Сети продолжают обсуждать скандальное интервью Александра Кутьина

02.10.2019 19:34

Спорт