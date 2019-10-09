Происшествия

сегодня, 10:30

Рецидивист пинал голову друга, как футбольный мяч

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#убийство
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Рецидивист пинал голову друга, как футбольный мяч

Потерпевший умер в хлевенской ЦРБ, а его обидчику грозит провести ближайшие 15 лет за решеткой.

Как сообщили GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области, завершено расследование уголовного дела 31-летнего хлевенца, которого обвиняют в преступлении по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, мужчина, ранее судимый за кражи и причинение смерти по неосторожности, 26 апреля 2019 года выпивал со своим 36-летним другом. Водки они выпили так много, что потеряли контроль над своими действиями и словами. Именно бранное выражение якобы произнесенное старшим собутыльником послужило причиной драки. Рецидивист оказался сильнее. Причем он бил соперника ногой в голову даже тогда, когда тот рухнул на пол. На следующий день потерпевшего без сознания отправили в местную ЦРБ, где он и умер.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Задонский районный суд. Санкция статьи, инкриминируемая хлевенцу, подразумевает до 15 лет лишения свободы.
3 1476
#убийство
1

Комментарии (3)

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Сталин-психиатр.

14 минут назад
Тут Минэкономразвития пообещал нефть по 10$. Вот тогда насмеемся. Это пока цветики...
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Китаец

32 минуты назад
Бывает.
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Народ

50 минут назад
Теперь будем все содержать рецидивиста на наши налоги кормить демона
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