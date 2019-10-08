Липецк готовится стать «Умным городом»

В Липецке на базе АО «ЛГЭК» прошла презентационная встреча по внедрению системы «Умный город». Липецкие коммунальщики и московские разработчики обсудили перспективы автоматизации и развития единой диспетчерской службы для повышения энергоэффективности городской инфраструктуры.

Липецк включен в федеральную программу «Умный город» - это новый проект, стандарты которого Министерство строительства и ЖКХ РФ утвердило в марте 2019 года. Сегодня он входит в нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации». Минстрой РФ собирается до 2024 года в его рамках обеспечить в городах экологичное и комфортное пространство для жизни.







Сфера внимания проекта «Умный город» - это модернизация ЖКХ, повышение эффективности использования ресурсов, экономия средств. Одним из основных элементов проекта является интеллектуальный единый диспетчерский пульт инженерных сетей, оснащенный электронной базой актуальных сведений о параметрах функционирования города. Предполагается, что в итоге работа пульта синхронизируется со всеми экстренными службами и организациями, отвечающими за работу городской инфраструктуры.







Свой комплекс по объединению систем городского хозяйства в единую сеть презентовал генеральный директор Научно-технологического центра МЗТА (Сколково) Андрей Походня. Внимание к компании «ЛГЭК» оказалось не случайным. Предприятие по своим параметрам подходит под реализацию проекта, здесь уже сегодня действует часть предполагаемой программы «Умный город», например, определены контрольные точки систем водоснабжения и водоотведения, успешно функционирует дежурно-диспетчерская служба. «Мы хотим найти такой симбиоз между нашими программами и существующей сетью городского хозяйства, чтобы в готовые схемы вписать необходимые требования федерального проекта. «ЛГЭК» - одна из компаний, где уже есть база для развития программы Минстроя».







Процессы цифровизации городов идут с разной скоростью и, как правило, начинаются с разрозненных информационных систем обеспечения комфортной жизни граждан и организаций. В Липецкой Городской Энергетической компании уже ведут анализ систем городских инженерных сетей, когда диспетчер может увидеть сразу все контрольные точки по каждой из систем. По количеству заявок и собственных расчетов здесь определяют очередность профилактических работ. «Умный город» должен помочь связать в единую схему все отдельные направления, которые сегодня контролирует «ЛГЭК».





«Нам предложили свести данные, которые ведет предприятие, по параметрам тепла, водоснабжения и водоотведения в единую систему» - рассказал главный диспетчер «ЛГЭК» Александр Гладышев. Разработчики из Сколково предлагают свою математическую модель для более детального анализа процессов, с целью организации комплексного выполнения ремонтов и модернизации наших объектов. Это в свою очередь повысит качество энергоснабжения наших потребителей».







По словам Александра Гладышева, аналогичная система у ЛГЭКа уже есть, но она не обрабатывает данные комплексно. Насколько можно совместить проект «Умный город» с системами липецкого предприятия, покажет следующий этап сотрудничества: липчанам предложили отобрать несколько объектов для внедрения. После будут рассчитаны финансовые вложения, которые потребуются на создание диспетчерской службы в рамках проекта «Умный город».

В целом, всероссийская программа «Умный город» подразумевает поэтапный перевод управления основными городскими процессами в компьютерную сферу. Электронные системы без вмешательства человека будут собирать и анализировать данные и регулировать, например, уровень гидравлики в трубах. Внедрение систем электронной диспетчеризации в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, позволят более качественно снабжать потребителей.



"PR"

