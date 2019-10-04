Происшествия

56 минут назад

Эксперты изучают видеозаписи погони со стрельбой

30 12990
#экспертиза #стрельба #авария #ДТП #Роман Кришталь
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Эксперты изучают видеозаписи погони со стрельбой

Криминалисты исследуют материалы по уголовному делу, связанному с погоней и стрельбой на проспекте Мира.  

Напомним, что утром 26 сентября на площади Франценюка мотоцикл «Кавасаки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Дастер». В результате аварии смертельные травмы получил 36-летний водитель мотоцикла. Пассажира «Кавасаки» госпитализировали. Эта авария стала окончанием погони начавшейся на Грязинской трассе. Там, по словам липецкого автоюриста Романа Кришталя, мотоциклисты обстреляли его автомобиль «Мерседес» из травматического пистолета. Кришталь отвели огнем из своего травматического оружия, и бросился за мотоциклистами в погоню. «Мерседес» и «Кавасаки» промчались по площади и проспекту Мира, при этом пассажир мотоцикла вел стрельбу по догонявшему их Кришталю. На площади Франценюка мотоцикл врезался в «Рено Дастер».

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- По данному инциденту возбуждено одно уголовное дело о хулиганстве, в котором потерпевшим признан Роман Кришталь, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. Правовая оценка ДТП с участием мотоцикла и автомобиля «Рено Дастер» еще не дана: экспертам придется провести массу исследований, в том числе — изучить записи камер видеонаблюдения.

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Именно по результатам этих экспертиз будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела по ДТП. Пока правозащитник Роман Кришталь процессуально никакого отношения к аварии не имеет. Если эксперты установят, что Кришталь спровоцировал столкновение мотоцикла с «Дастером», то ситуация может повернуться на 180 градусов, и из потерпевшего правозащитник превратиться в обвиняемого.

30 12990
#экспертиза #стрельба #авария #ДТП #Роман Кришталь
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Комментарии (30)

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Жизнь

16 секунд назад
Принцип талиона, Два терпила на мопеде получили то, за чем ехали. Наверняка на моцике наклейка-моя жизнь, мои правила.
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Липчанин

41 секунду назад
"Если эксперты установят, что Кришталь спровоцировал столкновение мотоцикла с «Дастером», то ситуация может повернуться на 180 градусов, и из потерпевшего правозащитник превратиться в обвиняемого." - так он сам в своём интервью говорит, что задел своим авто мотоцикл и тот выскочил на встречную полосу....
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Принцип талиона

3 минуты назад
Молодец Кришталь!, ну в этом случае у кришталя не должно остаться ни ок, ни зубов, ни ушей...
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1:0

4 минуты назад
В пользу Мерина. Водиле мопеда-премию Дарвина!
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Молодец Кришталь!

6 минут назад
Око за око!
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кришталя

6 минут назад
Нужно облить бензином и дать закурить !.
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Кришталь

7 минут назад
Ты сам с собой вопрос реши: удавились ,застрелись, можешь с девятого этажа прыгнуть !(Ну конечно жиД без парашюта)
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Малохая

9 минут назад
доля малая, Слабого на передок сняли , Крышы у кришталя нет , Кришталя смело на кол !!!!, Да чтоб кол из поганой пасти вылез !!!
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Фёдор

10 минут назад
Ещё забыл какой авто юрист? Он же безработный на мерине! Вы чего?
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А ты уверен ???

12 минут назад
Мнение, Что Кришталь такой законник????!
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