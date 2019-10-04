Происшествия
56 минут назад
Эксперты изучают видеозаписи погони со стрельбой
30 12990
Криминалисты исследуют материалы по уголовному делу, связанному с погоней и стрельбой на проспекте Мира.
Напомним, что утром 26 сентября на площади Франценюка мотоцикл «Кавасаки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Дастер». В результате аварии смертельные травмы получил 36-летний водитель мотоцикла. Пассажира «Кавасаки» госпитализировали. Эта авария стала окончанием погони начавшейся на Грязинской трассе. Там, по словам липецкого автоюриста Романа Кришталя, мотоциклисты обстреляли его автомобиль «Мерседес» из травматического пистолета. Кришталь отвели огнем из своего травматического оружия, и бросился за мотоциклистами в погоню. «Мерседес» и «Кавасаки» промчались по площади и проспекту Мира, при этом пассажир мотоцикла вел стрельбу по догонявшему их Кришталю. На площади Франценюка мотоцикл врезался в «Рено Дастер».
- По данному инциденту возбуждено одно уголовное дело о хулиганстве, в котором потерпевшим признан Роман Кришталь, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. Правовая оценка ДТП с участием мотоцикла и автомобиля «Рено Дастер» еще не дана: экспертам придется провести массу исследований, в том числе — изучить записи камер видеонаблюдения.
Именно по результатам этих экспертиз будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела по ДТП. Пока правозащитник Роман Кришталь процессуально никакого отношения к аварии не имеет. Если эксперты установят, что Кришталь спровоцировал столкновение мотоцикла с «Дастером», то ситуация может повернуться на 180 градусов, и из потерпевшего правозащитник превратиться в обвиняемого.
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Именно по результатам этих экспертиз будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела по ДТП. Пока правозащитник Роман Кришталь процессуально никакого отношения к аварии не имеет. Если эксперты установят, что Кришталь спровоцировал столкновение мотоцикла с «Дастером», то ситуация может повернуться на 180 градусов, и из потерпевшего правозащитник превратиться в обвиняемого.
30 12990
Жизнь
Липчанин
Принцип талиона
1:0
Молодец Кришталь!
кришталя
Кришталь
Малохая
Фёдор
А ты уверен ???