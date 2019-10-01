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В Хакасии мать за деньги разрешала педофилу насиловать своих дочерей

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В Хакасии мать за деньги разрешала педофилу насиловать своих дочерей

Мать за деньги позволила своему бойфренду надругаться над дочками 7 и 8 лет

Жительница Хакасии разрешила приятелю за деньги изнасиловать своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на СУ СК по региону.

По данным следствия, обвиняемые познакомились в ноябре 2012 года и поддерживали интимную связь. В период с ноября по декабрь 2012 года женщина познакомила знакомого со своими дочерьми возрастом 7 и 8 лет. В тот момент мужчине пришла мысль воспользоваться девочками.

"Реализуя задуманное, обвиняемый сообщил матери детей о планируемых им преступлениях и предложил принять участие в их совершении, пообещав денежное вознаграждение, на что женщина ответила согласием", - пояснили в Следственном комитете.

В результате в период с ноября по декабрь 2012 года обвиняемые, находясь в Саяногорске, пригласили детей в автомобиль, где мужчина на глазах у матери совершил в отношении потерпевших преступления сексуального характера, сообщили в СК.

Инцидент произошел в городе Саяногорске. Следователи обвиняют мужчину также в изнасиловании 14-летней девочки, с которой в июне 2017 года он познакомился через социальную сеть "ВКонтакте"

53-летний злоумышленник и 34-летняя мать пострадавших детей арестованы, дело передано в суд.
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