В первом домашнем матче «Липецк» уступил за несколько секунд до сирены

Шанс на реванш будет сегодня.

Липецкие хоккеисты проиграли первый домашний матч сезона команде «Брянска».

Подопечным Сергея рыбина есть от чего грустить – наша команда по ходу матча вела в счете – 2:0 и 4:2, но это не помогло. Более того, решающею шайбу липчане пропустили за 21 секунду до конца основного времени.

Сегодня в 13.00 в «Звездном» состоится повторная игра.

МХК «Липецк» - «Брянск» - 4:5 (3:2, 1:2, 0:1)

Шайбы: Евтеев (Вахромеев), 05:03 (1:0). Арт.Калинин (А.Яковлев, Маняхин), 05:56 (2:0-бол.). Лискин (Апухтин, Чамин), 10:18 (2:1-бол.). Ганеев (Шагин), 15:16 (2:2). Маняхин, 18:50 (3:2-мен.). Вахромеев (Д.Прохоров, Мазорчук), 26:12 (4:2). И.Рожков (Н.Рожков, Н.Фролов), 27:07 (4:3). Чамин (Камалутдинов, Ганеев), 31:10 (4:4-бол.). Н.Рожков (И.Рожков), 59:39 (4:5).

Штраф: 20 (Чермошенцев-2, Маняхин-2, Евтеев-4, Арт.Калинин-2, Пятырев-2, А.Яковлев-2, С.Антипов-2, Д.Прохоров-2, Д.Болдырев-2) - 18 (Бланк-2, Н.Рожков-6, Ганеев-2, Кочурин-2, команда-2, Лошманов-2, Н.Фролов-2).

Вратари: Чернов - Бланк.

Броски: 31 (10+15+6) - 33 (11+12+10). Вбрасывания: 33 - 34.

Судьи Д.Рассказов (Санкт-Петербург), Д.Кривоносов, В.Симонов (оба - Липецк).

28 сентября. Липецк. СК «Звездный». 1100 зрителей.