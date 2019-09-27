Только котики и смайлики: липецким медикам прописали правила поведения в соцсетях

Работников сферы здравоохранения предостерегли от публикации негативных для образа медика постов и запретили критиковать власть.

Главный врач липецкой областной больницы №2 распространил среди своих сотрудников приказ о правилах поведения персонала в социальных сетях. Медикам липецкой больницы дается множество этических рекомендаций о том, что стоит постить, а от каких тем лучше уйти. Фотоснимки приказа попали в соцсети, его содержание вызвало недоумение у пользователей. А особенно его пункт №5. В нем указаны запрещенные посты:- сообщения с критикой государства- посты о неудовлетворенности своей работой и нежелании ее выполнять- сообщения с нецензурной лексикой- фотографии в непристойном виде, в том числе — при распитии спиртного и курении.Пользователи соцсетей не смогли удержаться от комментариев по запретам. Вот некоторые из них:«-Не жалеешь, что медицинский заканчивал?-Нельзя жалеть»«Там должен быть 10 пункт, в случае не соблюдения — расстрел»«А где же порки по пятницам?»«Какая-то Северная Корея...».Некоторые пользователи посчитали, что снимки — фейк. Нет, не фейк. Это GOROD48 подтвердили в управлении здравоохранения Липецкой области. Такие приказы — ответ на требования времени, а также способ предотвращения роста недоверия к медикам.- Регулярно широкий общественный резонанс имеют случаи, когда медицинские работники позволяют себе фото в социальных сетях, нарушающие требования законодательства о соблюдении врачебной тайны, - ответила GOROD48 заместитель начальника управления здравоохранения Липецкой области Галина Левакова. - Благоприятный имидж медицинского работника является обязательным звеном в повышении доверия и увеличении приверженности пациентов к лечению и профилактике заболеваний. Важным является образ каждого медицинского работника в отдельности, поскольку негативный образ может оттолкнуть пациента от желания обращаться к данному специалисту, а также негативно сказывается на отношении к здравоохранению в целом. Именно поэтому управлением здравоохранения Липецкой области даны рекомендации руководителям медицинских организаций области обратить в внимание сотрудников медицинских организаций на свои аккаунты в социальных сетях.В управлении здравоохранения дополнили, если в личном аккаунте указана профессия и место работы, то такая страница требует от ее владельца более тщательного подбора материалов для размещения в открытой интернет-сети. Медицинский работник должен быть примером для населения в здоровом образе жизни, соблюдать нормы морали в любых проявлениях, будь то общение с близким окружением, в семейном кругу, в организованных группах людей, или дистанционное общение при помощи средств массовой информации, в том числе на интернет - ресурсах и в социальных сетях.- Недопустимо использовать средства массовой информации и социальные сети в качестве ресурсов для распространения информации о состоянии здоровья граждан и/или их самочувствия, любой информации личного характера, а также для разглашения корпоративных и профессиональных тайн. Не следует распространять на интернет-ресурсах советов по использованию тех или иных конкретных лекарственных препаратов и других сведений консультативного характера. Недопустимо использование ненормативной лексики при общении в интернет - пространстве. Недопустимо использовать в общем доступе фотографии и видеосюжеты личного характера, имеющие неоднозначную трактовку. Медицинскому работнику не рекомендуется комментировать действия своих коллег при лечении пациентов, давать оценку действиям других медицинских организаций и специалистов в социальных сетях, - считают в управлении здравоохранения Липецкой области.