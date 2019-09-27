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Только котики и смайлики: липецким медикам прописали правила поведения в соцсетях

28 1017
#этика #врачи #соцсети
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Только котики и смайлики: липецким медикам прописали правила поведения в соцсетях

Работников сферы здравоохранения предостерегли от публикации негативных для образа медика постов и запретили критиковать власть.

Главный врач липецкой областной больницы №2 распространил среди своих сотрудников приказ о правилах поведения персонала в социальных сетях. Медикам липецкой больницы дается множество этических рекомендаций о том, что стоит постить, а от каких тем лучше уйти. Фотоснимки приказа попали в соцсети, его содержание вызвало недоумение у пользователей. А особенно его пункт №5. В нем указаны запрещенные посты:
 - сообщения с критикой государства
- посты о неудовлетворенности своей работой и нежелании ее выполнять
- сообщения с нецензурной лексикой
- фотографии в непристойном виде, в том числе — при распитии спиртного и курении.




Пользователи соцсетей не смогли удержаться от комментариев по запретам. Вот некоторые из них:

«-Не жалеешь, что медицинский заканчивал?
-Нельзя жалеть»

«Там должен быть 10 пункт, в случае не соблюдения — расстрел»

«А где же порки по пятницам?»

«Какая-то Северная Корея...».

Некоторые пользователи посчитали, что снимки — фейк. Нет, не фейк. Это GOROD48 подтвердили в управлении здравоохранения Липецкой области. Такие приказы — ответ на требования времени, а также способ предотвращения роста недоверия к медикам.

- Регулярно широкий общественный резонанс имеют случаи, когда медицинские работники позволяют себе фото в социальных сетях, нарушающие требования законодательства о соблюдении врачебной тайны, - ответила GOROD48 заместитель начальника управления здравоохранения Липецкой области Галина Левакова. - Благоприятный имидж медицинского работника является обязательным звеном в повышении доверия и увеличении приверженности пациентов к лечению и профилактике заболеваний. Важным является образ каждого медицинского работника в отдельности, поскольку негативный образ может оттолкнуть пациента от желания обращаться к данному специалисту, а также негативно сказывается на отношении к здравоохранению в целом. Именно поэтому управлением здравоохранения Липецкой области даны рекомендации руководителям медицинских организаций области обратить в внимание сотрудников медицинских организаций на свои аккаунты в социальных сетях.

В управлении здравоохранения дополнили, если в личном аккаунте указана профессия и место работы, то такая страница требует от ее владельца более тщательного подбора материалов для размещения в открытой интернет-сети. Медицинский работник должен быть примером для населения в здоровом образе жизни, соблюдать нормы морали в любых проявлениях, будь то общение с близким окружением, в семейном кругу, в организованных группах людей, или дистанционное общение при помощи средств массовой информации, в том числе на интернет - ресурсах и в социальных сетях.

- Недопустимо использовать средства массовой информации и социальные сети в качестве ресурсов для распространения информации о состоянии здоровья граждан и/или их самочувствия, любой информации личного характера, а также для разглашения корпоративных и профессиональных тайн. Не следует распространять на интернет-ресурсах советов по использованию тех или иных конкретных лекарственных препаратов и других сведений консультативного характера. Недопустимо использование ненормативной лексики при общении в интернет - пространстве. Недопустимо использовать в общем доступе фотографии и видеосюжеты личного характера, имеющие неоднозначную трактовку. Медицинскому работнику не рекомендуется комментировать действия своих коллег при лечении пациентов, давать оценку действиям других медицинских организаций и специалистов в социальных сетях, - считают в управлении здравоохранения Липецкой области.




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28 1017
#этика #врачи #соцсети
3

Комментарии (28)

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Как гость
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Партия воров и жуликов

46 секунд назад
О какой этике говорить,когда в Городской Больнице Скорой Медицинской помощи не подходят к больным привезенным на скорой по трое суток,пока нищие липчане не дадут денег врачу!!??Вы посмотрите на каких машинах ездят врачи,это сколько же надо работать,чтобы на зарплату купить авто за 4-5 миллионов!?
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русский

2 минуты назад
Партия воров и жуликов, Путин создал такую систему. За все этот ботекснеый карлик в ответе, а уже потом его прихлебатели чинуши
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Партия воров и жуликов

4 минуты назад
Жаль маловероятно повторение 37 года,а то это главного врача первым и расстреляли по доносу санитарки,повара и водителя,не говоря о слаженной современной работе гл.врачей и бухгалтерий больниц.Вор вором погоняет,а вы рабы рабртайте за копейки ,пока гл.врач миллионы будет получать официально и воровать столько же!За что любить эту Родину,которая хуже мачехи рот не дает открыть!!??
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А знаете, что

6 минут назад
Как ракеты превращаются в альпийские шале 3 610 569 просмотров
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Ну и

8 минут назад
Ну, Северная Корея, скоро срать по команде ходить будем
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Гость

9 минут назад
Этикой они обеспокоились! А знаете, что по-настоящему не этично?! Врать на всю страну про зарплаты медиков!
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Партия воров и жуликов

10 минут назад
Конец государства!!!Понятно дело врачебная тайна и этика,и личная информация пациента.Но какое право гл.врач имеет залезать в голову своим коллегам и запрещать о чем то говорить в политике и критике гос.органов власти!!!???Путин говорит что у нас демократия!А такие как этот глав.врач и разрушает государство своими запретами!!!!Да,не Кремль будет виновен в развале страны,а чиновники коих надо закапывать,как радиоактивные отходы,как сказал виртуоз русского языка Невзоров))
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Медик 1 поликлиника на Советской

10 минут назад
Путин Пуйло и вор
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в ДОБРИНКУ !

11 минут назад
Откровения Германа Грефа: "Власть народа - это страшно"Циничные откровения Германа Грефа, которому, как шутят в Рунете, «вкололи сыворотку правды», Глава Сбербанка на Петербургском экономическом форуме говорил о том, что ему будет страшно, если власть окажется в руках народа. «Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения, – пугал участников дискуссии Греф. – Как только простые люди поймут основу своего я, идентифицируются, управлять, т.е. манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело». Люди не хотят быть манипулируемы, когда имеют знания, констатировал он.
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Медик 1 поликлиника на Советской

11 минут назад
* пуйло и вор. Создал систему когда главврач получает 450 000 в месяц, а простые врачи работают за 13 тысяч.
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