Политика

59 минут назад

Депутаты облсовета утвердили Николая Тагинцева в должности первого вице-губернатора

16 884
#администрация Липецкой области
Депутаты облсовета утвердили Николая Тагинцева в должности первого вице-губернатора

Сегодня на очередной сессии Липецкого областного Совета депутаты большинством голосов дали согласие на назначение первым заместителем главы администрации Липецкой области Николая Тагинцева.  

Первый вице-губернатор курирует вопросы агропромышленного комплекса, охраны, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, лесного хозяйства, ветеринарии, экологии и природных ресурсов, имущественных и земельных отношений. Кроме того он исполняет обязанности главы администрации Липецкой области в случае его отсутствия.   

Кандидатуру на данную должность рассматривают и утверждают на сессии облсовета в соответствии с Уставом Липецкой области. 

В администрации Липецкой области Николай Тагинцев работает с 1998 года. Награжден государственными наградами - «Орденом Дружбы» и «Орденом Почета», сообщает пресс-служба областного Совета депутатов. 
16 884
#администрация Липецкой области

Комментарии (16)

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Да ,,, всем

17 минут назад
Моральным уродам , настоящие коммунисты не перекрашивались ни когда , а это коммунисты перевёртыши едрисня т.е. мальчиши-плохиши.
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ВИКТОР БУРЯКОВ

25 минут назад
КПСС - ФОРЕВЕР !, В ОСТЬАЛЬНЫЕ ТЫ НЕ ПРАВ КАК И СЕГОДНЯ? С 98-го его знаю по работе в облсовете.
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КПСС - ФОРЕВЕР !

31 минуту назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, я всегда прав ! Особенно по четвергам !
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ВИКТОР БУРЯКОВ

33 минуты назад
В ЭТОМ СЛУЧАЕ ТЫ ПРАВ.
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КПСС - ФОРЕВЕР !

34 минуты назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, КОНЕЧНО , Витя , КОНЕЧНО ! Один ТЫ у НАС НАСТОЯЩИЙ коммунист ОСТАЛСЯ и КОЛЯ (первый зам.) !
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ВИКТОР БУРЯКОВ

35 минут назад
АРТАМОНОВ МОЛОДЕЦ! ГЛАЗ ОСТРЫЙ И СПРАВЕДЛИВЫЙ.
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ВИКТОР БУРЯКОВ

38 минут назад
КПСС - ФОРЕВЕР !, ЗАСЛУЖЕННО УТВЕРЖДЁН,САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОПЫТНОМУ И СПРАВЕДЛИВОМУ РАБОТНИКУ.
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ИП

38 минут назад
Еще один ОРДЕН .
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СанСаныч

42 минуты назад
Ну и нахрена вы Артмонова выбирали????
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КПСС - ФОРЕВЕР !

42 минуты назад
Коля ! Где твой партбилет ? Тот самый !
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