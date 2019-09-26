Депутаты облсовета утвердили Николая Тагинцева в должности первого вице-губернатора

Сегодня на очередной сессии Липецкого областного Совета депутаты большинством голосов дали согласие на назначение первым заместителем главы администрации Липецкой области Николая Тагинцева.



Первый вице-губернатор курирует вопросы агропромышленного комплекса, охраны, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, лесного хозяйства, ветеринарии, экологии и природных ресурсов, имущественных и земельных отношений. Кроме того он исполняет обязанности главы администрации Липецкой области в случае его отсутствия.



Кандидатуру на данную должность рассматривают и утверждают на сессии облсовета в соответствии с Уставом Липецкой области.



В администрации Липецкой области Николай Тагинцев работает с 1998 года. Награжден государственными наградами - «Орденом Дружбы» и «Орденом Почета», сообщает пресс-служба областного Совета депутатов.

