59 минут назад
Депутаты облсовета утвердили Николая Тагинцева в должности первого вице-губернатора
Сегодня на очередной сессии Липецкого областного Совета депутаты большинством голосов дали согласие на назначение первым заместителем главы администрации Липецкой области Николая Тагинцева.
Кандидатуру на данную должность рассматривают и утверждают на сессии облсовета в соответствии с Уставом Липецкой области.
В администрации Липецкой области Николай Тагинцев работает с 1998 года. Награжден государственными наградами - «Орденом Дружбы» и «Орденом Почета», сообщает пресс-служба областного Совета депутатов.
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