Директор фирмы, уничтожившей лодки в СШОР №10: «Денег на компенсацию у меня нет»

Пока непонятно, кто будет возмещать 4-миллионный ущерб от вчерашней аварии в ведущей липецкой спортивной школе.

GOROD48 сообщал о вчерашней аварии в спортивной школе № 10 (академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, парусный спорт): «КамАЗ», привезший стройматериалы для ремонта, раздавил шесть лодок. Примерная сумма ущерба составила 4 миллиона рублей.

Как выяснил GOROD48, злополучный грузовик принадлежит фирме «Новостройка» - подрядчику, привлеченному к ремонту школы. Водитель оставил груженый «КамАЗ» - вероятно, не поставил его на ручник и не оценил степени риска. В итоге машина покатилась по пирсу и натворила дел.

- Вчера приезжал руководитель фирмы, - рассказал GOROD48 директор СШОР №10-, - Он и сам пришел в ужас, но заявил, что покрыть ущерб не сможет, поскольку таких денег в фирме просто нет.

Сейчас директор школы консультируется с юристом, чтобы заставить подрядчика компенсировать причиненный вред. Но есть опасение, что фирма может объявить себя банкротом и тогда «взятки с нее будут гладки».

Лишних 4-х миллионов рублей на незапланированную покупку оборудования у СШОР №10, понятно, нет. Вопрос об экстренном увеличении бюджета школы ради покупки новых лодок тоже пока не стоит, хотя переговоры с областным и городским спортивным начальством запланированы.

Сергей Кургузов верит, что что-то, вероятно, удастся починить своими руками.

- Конечно, эта авария уже сказалась на тренировочном процессе в школе. Поломаны, например, три «восьмерки» (лодки на восемь членов экипажа, прим.), более двух десятков спортсменов сейчас не могут тренироваться, - рассказал Кургузов, -Хорошо еще, что в академической гребле сезон практически завершен. Летом такая ситуация сорвала бы нашу подготовку к ведущим отечественным и международным стартам.

Одна из поврежденных лодок-восьмерок была куплена только в нынешнем году. Покупка инвентаря в школу академической гребли из-за дороговизны происходит крайне редко (поэтому многие лодки служат десятилетиями). А тут современная лодка сильно пострадала. По закону подлости ей досталось больше всех.

Две «четверки» были специально оборудованы для занятий греблей людьми с ограниченными возможностями здоровья – теперь инвалидам тоже пока не на чем заниматься.

Отметим, что ремонта водной базы в СШОР №10 ждали несколько десятилетий. Наконец, деньги были выделены и работа закипела. Но нерадивость подрядчиков способна омрачить радость и от долгожданного обновления.

СШОР №10 – самая успешная спортивная школа в Липецкой области. Почти половина липецких участников Олимпийских Игр за всю историю – ее ученики.