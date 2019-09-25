Происшествия
сегодня, 15:14
Грузовик «КамАЗ» раздавил шесть лодок в спортивной школе
Школе нанесен ущерб в четыре миллиона рублей.
Сегодня в липецкой СДЮШОР-10 (академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ) грузовик «КамАЗ» раздавил шесть лодок.
Как рассказал GOROD48 руководитель школы Сергей Кургузов, грузовик привез стройматериалы для ремонта школы. Водитель оставил машину под уклоном, но не удостоверился в ее устойчивости. В итоге грузовик покатился вниз и врезался в сложенные на пристани лодки.
- В это время не было занятий, поэтому никто не пострадал, - рассказал Сергей Кургузов. – В результате инцидента повреждены шесть лодок – три «четвёрки» и три «восьмерки». Одна из них - новая. Пока что сложно говорить об ущербе, по приблизительным оценкам он составляет около четырех миллионов рублей.
Как рассказал GOROD48 руководитель школы Сергей Кургузов, грузовик привез стройматериалы для ремонта школы. Водитель оставил машину под уклоном, но не удостоверился в ее устойчивости. В итоге грузовик покатился вниз и врезался в сложенные на пристани лодки.
- В это время не было занятий, поэтому никто не пострадал, - рассказал Сергей Кургузов. – В результате инцидента повреждены шесть лодок – три «четвёрки» и три «восьмерки». Одна из них - новая. Пока что сложно говорить об ущербе, по приблизительным оценкам он составляет около четырех миллионов рублей.
Алкан с пятнадцатого
да норм
михей
Nekto
77777