Происшествия

сегодня, 15:14

Грузовик «КамАЗ» раздавил шесть лодок в спортивной школе

5 1285
#авария #ДТП
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Грузовик «КамАЗ» раздавил шесть лодок в спортивной школе

Школе нанесен ущерб в четыре миллиона рублей.

Сегодня в липецкой СДЮШОР-10 (академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ)  грузовик «КамАЗ» раздавил шесть лодок.

Как рассказал GOROD48 руководитель школы Сергей Кургузов, грузовик привез стройматериалы для ремонта школы. Водитель оставил машину под уклоном, но не удостоверился в ее устойчивости. В итоге грузовик покатился вниз и врезался в сложенные на пристани лодки.

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- В это время не было занятий, поэтому никто не пострадал, - рассказал Сергей Кургузов. – В результате инцидента повреждены шесть лодок – три «четвёрки» и три «восьмерки». Одна из них - новая. Пока что сложно говорить об ущербе, по приблизительным оценкам он составляет около четырех миллионов рублей. 

5 1285
#авария #ДТП
3

Комментарии (5)

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Алкан с пятнадцатого

10 минут назад
Будут теперь на камазе плавать.
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да норм

16 минут назад
Видно, что права купил. Хорошо детей в лодках не было.
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михей

24 минуты назад
очень и очень прежаль... как-то всё неестественно выглядит. Как теперь детишки будут заниматься ? только теоретически
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Nekto

30 минут назад
77777, а ничего,что лодки новые были,и одна из них для инвалидов лодка,которая на всю область единственная
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77777

40 минут назад
а не специально ли это было сделано что бы получить новые лодки от горда ведь были случаи когда люди и свои дома сжигали в надежде что бы получить конпенсацию и жилье
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