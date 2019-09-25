Грузовик «КамАЗ» раздавил шесть лодок в спортивной школе

Школе нанесен ущерб в четыре миллиона рублей.

Сегодня в липецкой СДЮШОР-10 (академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ) грузовик «КамАЗ» раздавил шесть лодок.Как рассказал GOROD48 руководитель школы Сергей Кургузов, грузовик привез стройматериалы для ремонта школы. Водитель оставил машину под уклоном, но не удостоверился в ее устойчивости. В итоге грузовик покатился вниз и врезался в сложенные на пристани лодки.- В это время не было занятий, поэтому никто не пострадал, - рассказал Сергей Кургузов. – В результате инцидента повреждены шесть лодок – три «четвёрки» и три «восьмерки». Одна из них - новая. Пока что сложно говорить об ущербе, по приблизительным оценкам он составляет около четырех миллионов рублей.