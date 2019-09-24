Происшествия

13 минут назад

Водитель «BMW» растолкал пешеходов на «зебре»

6 372
#нарушение ПДД
Водитель «BMW» растолкал пешеходов на «зебре»

Автомобилист просочился сквозь людской поток.

Странное поведение водителя «BMW» и очередной факт нарушение правил движения на липецких дорогах попал на запись видеорегистратора. Автомобилист на иномарке за один маневр совершил сразу три нарушения ПДД. Это произошло вчера днем на улице Неделина, в районе детской поликлиники.



Водитель подъехал к «зебре», по которой шли пешеходы, и просочился сквозь них с выездом на полосу встречного движения. Автор видеоролика указывает, что автомобилист нарушил целый перечень статей правил:
1) ч. 4 (или 5) ст. 12.15 КоАП РФ - выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи (или повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи);
2) ч. 1 (или 3) ст. 12.12 КоАП РФ - проезд на запрещающий сигнал светофора (или повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи);
3) ст. 12.18 КоАП РФ - непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.
6 372
#нарушение ПДД

Комментарии (6)

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Сколько же в России

2 минуты назад
Олег, дураков. Непочатый край)))
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ГЫ.ГЫ

2 минуты назад
А может сам..
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Сергей 13

2 минуты назад
Либо жена, -это может послужить оправданием для жены.А этому ослу по хорошему лишение на полгода и пусть курит.Ну или ездит,попадет,подзадуется покруче...
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24

2 минуты назад
Может действительно в больницу везёт человека. Каждая секунда бывает важна. С скорую пока дождёшься ... можно на марс слетать туда и обратно.
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Олег

4 минуты назад
Возможно экстренная ситуация, мы же не знаем, что в салоне происходит. Окуратно проехал, ни кому не навредив.
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Либо жена

6 минут назад
Рожает)))
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