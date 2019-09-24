Водитель «BMW» растолкал пешеходов на «зебре»

Автомобилист просочился сквозь людской поток.

Странное поведение водителя «BMW» и очередной факт нарушение правил движения на липецких дорогах попал на запись видеорегистратора. Автомобилист на иномарке за один маневр совершил сразу три нарушения ПДД. Это произошло вчера днем на улице Неделина, в районе детской поликлиники.







Водитель подъехал к «зебре», по которой шли пешеходы, и просочился сквозь них с выездом на полосу встречного движения. Автор видеоролика указывает, что автомобилист нарушил целый перечень статей правил:

1) ч. 4 (или 5) ст. 12.15 КоАП РФ - выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи (или повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи);

2) ч. 1 (или 3) ст. 12.12 КоАП РФ - проезд на запрещающий сигнал светофора (или повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи);

3) ст. 12.18 КоАП РФ - непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.