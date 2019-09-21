Общество

сегодня, 16:30

На Городище ели пиццу наперегонки

21 649
#вкусный город
1
На Городище ели пиццу наперегонки

Финалисты съели примерно по кило пиццы.

Загрузка плеера
Одним из интерактивов на фестиваля «Вкусный город» на Городище стал конкурс поедания пиццы на скорость «Неголодные игры». Пиццу для участников конкурса не готовили на месте, ее привезла доставка. Участниками «Неголодных игр» могли стать только те, кому исполнилось 14 лет. Но больше всего рвались наесться пиццы именно дети. И на месте было принято решение изменить правила и допустить детей. Среди девяти команд провели три полуфинала и самые расторопные едоки пиццы вышли в финал. За каждый тур каждой команде приходилось съедать по целой пицце. Одна из команд сумела управиться с пиццей за 2 минуты и 5 секунд. В финале перед участниками поставом пиццы весом в килограмм. Выиграла семья, победившая в первом туре: ребенок позвал помогать в финал маму. Семья умяла огромную пиццу за 4 минуты и 30 секунд.

Загрузка плеера



Гастрономический праздник на Городище посвящён уличной еде. Первые колбаски на гриль здесь поставили ещё утром. Рестораторы предлагают липчанам разные вкусности - от плюшек до плова. Цены мало отличаются от тех, что в стационарных кафе: порция свиного шашлыка - 220 рублей, сёмга на углях - 700 рублей, бургеры - от 70 рублей, картошка по-деревенски - 50 рублей. Публики на «Вкусном городе» заметно меньше, чем год назад. Всему виной, вероятно, переменчивая погода. Год назад было сложно найти свободное место за столом, а сейчас липчане следуют через Городище транзитом: прицениваются, что-то покупают (чаще кофе и фаст-фуд) и идут дальше по своим делам. Заметно задерживаются на фестивале семьи с детьми, так как с ребятней играют аниматоры.

Одной едой большой пикник на Городище не обойдётся. На сцене выступят липецкий джазовый оркестр, местные исполнители и кавер-группа из Москвы «Потерялась девочка». Кроме того, на 17:30 анонсирован конкурс шеф-поваров. В прошлый раз они на время готовили рыбу, а сейчас организаторы приготовили кулинарам сюрприз: профессионалам прямо во время сражения раздадут коробки с ингредиентами.



img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-big-7
img-big-8
img-big-9
img-big-10
img-big-11
img-big-12
img-big-13
img-big-14
img-big-15
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
img-small-7
img-small-8
img-small-9
img-small-10
img-small-11
img-small-12
img-small-13
img-small-14
img-small-15
21 649
#вкусный город
1

Комментарии (21)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Хагагахахахагаха!!!))))

13 секунд назад
весёлый, так то оно так,но у них молодой организм, все переварит,так что с собой не сравнивай,когда каждый лишний кусочек в жир откладывается)))
ответить

Сергей

17 секунд назад
Да... дебилы...
ответить

Меня не обгонят,

2 минуты назад
Вот дебилы !,
ответить

Рсдрп

5 минут назад
Я ужо пожрал там !
ответить

весёлый

10 минут назад
И бесов порадовали и своё здоровьё губили не прожёвывая дармовой кусок ,бросили как к псам голодным и кто такие конкурсы создаёт
ответить

На фото-

10 минут назад
Прыщавое чмо давится пиццой. Ядерный электорат путькина. НастоЯщее липяцкие чмо.
ответить

Глупейшее

11 минут назад
Быдлосоревнование
ответить

Рсдрп

15 минут назад
Липяцкие идиоты- вы достойны того , что бы над вами издевались как на придурками. Вы- идиоты.
ответить

Хи хи

15 минут назад
Выборы прошли и халява закончилась?
ответить

гость

18 минут назад
главный паразит города - МАЛЬКО , ты же СУКА обещал, что поедание жратвы на скорость больше не будет ! НУ , ты и ЛГУНЬЯ !
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Евгения Уваркина: «В понедельник обсудим возможность начала отопительного сезона»
#отопление
112
Евгения Уваркина: «В понедельник обсудим возможность начала отопительного сезона»

сегодня, 12:31

Общество
В Липецке проходит шоколадный праздник
#Вкусный город
6
В Липецке проходит шоколадный праздник

сегодня, 12:20

Общество
Липчане настолько суровы, что едят сыр из мяса (ФОТО)
#Суровый Липецк #нелепости #несуразности.
5
Липчане настолько суровы, что едят сыр из мяса (ФОТО)

сегодня, 10:55

Общество
Некоторая рыба в Матырском водохранилище и реке Дон заражена гельминтами опасными для человека
#рыба #водохранилище
9
Некоторая рыба в Матырском водохранилище и реке Дон заражена гельминтами опасными для человека

сегодня, 09:26

Общество
В Липецке открыт конкурс проектов по ремонту спорткомплекса «Звёздный»
#ДС "Звездный" #архитектурный конкурс
26
В Липецке открыт конкурс проектов по ремонту спорткомплекса «Звёздный»

сегодня, 08:07

Общество
На следующей неделе из-за ремонтов переездов будут перекрыты две дороги
#дорожные работы
2
На следующей неделе из-за ремонтов переездов будут перекрыты две дороги

вчера, 18:04

Общество