На Городище ели пиццу наперегонки

Финалисты съели примерно по кило пиццы.

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Одним из интерактивов на фестиваля «Вкусный город» на Городище стал конкурс поедания пиццы на скорость «Неголодные игры». Пиццу для участников конкурса не готовили на месте, ее привезла доставка. Участниками «Неголодных игр» могли стать только те, кому исполнилось 14 лет. Но больше всего рвались наесться пиццы именно дети. И на месте было принято решение изменить правила и допустить детей. Среди девяти команд провели три полуфинала и самые расторопные едоки пиццы вышли в финал. За каждый тур каждой команде приходилось съедать по целой пицце. Одна из команд сумела управиться с пиццей за 2 минуты и 5 секунд. В финале перед участниками поставом пиццы весом в килограмм. Выиграла семья, победившая в первом туре: ребенок позвал помогать в финал маму. Семья умяла огромную пиццу за 4 минуты и 30 секунд.Гастрономический праздник на Городище посвящён уличной еде. Первые колбаски на гриль здесь поставили ещё утром. Рестораторы предлагают липчанам разные вкусности - от плюшек до плова. Цены мало отличаются от тех, что в стационарных кафе: порция свиного шашлыка - 220 рублей, сёмга на углях - 700 рублей, бургеры - от 70 рублей, картошка по-деревенски - 50 рублей. Публики на «Вкусном городе» заметно меньше, чем год назад. Всему виной, вероятно, переменчивая погода. Год назад было сложно найти свободное место за столом, а сейчас липчане следуют через Городище транзитом: прицениваются, что-то покупают (чаще кофе и фаст-фуд) и идут дальше по своим делам. Заметно задерживаются на фестивале семьи с детьми, так как с ребятней играют аниматоры.Одной едой большой пикник на Городище не обойдётся. На сцене выступят липецкий джазовый оркестр, местные исполнители и кавер-группа из Москвы «Потерялась девочка». Кроме того, на 17:30 анонсирован конкурс шеф-поваров. В прошлый раз они на время готовили рыбу, а сейчас организаторы приготовили кулинарам сюрприз: профессионалам прямо во время сражения раздадут коробки с ингредиентами.