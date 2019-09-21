Победу в главном забеге «Кросса нации» липчанин Сергей Каравайцев посвятил своему тренеру

В Липецке закончился главный забег Всероссийского Дня бега «Кросс нации»: мужскую дистанцию в один километр быстрее остальных пробежал 19-летний Сергей Каравайцев.



Сергей уже к середине дистанции оторвался от основного пелотона участников и не отдавал лидерства до самого финиша.















Время победителя - 2 минуты 47,4 секунды. Второе место занял 33-летний Дмитрий Черников - 2:52, третьим финишировал 34-летний Виталий Востриков - 2:54.











Победу Сергей Каравайцев посвятил своему тренеру - Любови Игаевой (заслуженный тренер России, воспитавшая нескольких мастеров спорта международного класса).

Добавим, что одной из целей Сергея на этом пути была победа в «Кроссе Нации», и к ней он шел упорно: в 2018 году спортсмен стал третьим, в этом году пришел первым.













Победительница забега среди девушек 1999 г.р. и моложе Валерия Долгих.













Один из самых возрастных участников бывший учитель физкультуры 49-й школы Николай Казьмин, которому исполнилось 79 с половиной лет.







- Я начал заниматься легкой атлетикой поздно - в 16 лет, - рассказал GOROD48 Сергей Каравайцев. - Высот международного уровня я поэтому не достигну, но постараюсь, чтобы в Липецкой области мое имя было на слуху.