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Победу в главном забеге «Кросса нации» липчанин Сергей Каравайцев посвятил своему тренеру

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#кросс наций
Победу в главном забеге «Кросса нации» липчанин Сергей Каравайцев посвятил своему тренеру

В Липецке закончился главный забег Всероссийского Дня бега  «Кросс нации»: мужскую дистанцию в один километр быстрее остальных пробежал 19-летний Сергей Каравайцев.

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Сергей уже к середине дистанции оторвался от основного пелотона участников и не отдавал лидерства до самого финиша.

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Время победителя - 2 минуты 47,4 секунды. Второе место занял 33-летний Дмитрий Черников - 2:52, третьим финишировал 34-летний Виталий Востриков - 2:54.

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Победу Сергей Каравайцев посвятил своему тренеру - Любови Игаевой (заслуженный тренер России, воспитавшая нескольких мастеров спорта международного класса). 

- Я начал заниматься легкой атлетикой поздно - в 16 лет, - рассказал GOROD48 Сергей Каравайцев. - Высот международного уровня я поэтому не достигну, но постараюсь, чтобы в Липецкой области мое имя было на слуху.  

Добавим, что одной из целей Сергея на этом пути была победа в «Кроссе Нации», и к ней он шел упорно: в 2018 году спортсмен стал третьим, в этом году пришел первым.

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Победительница забега среди девушек 1999 г.р. и моложе Валерия Долгих.

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Один из самых возрастных участников бывший учитель физкультуры 49-й школы Николай Казьмин, которому исполнилось 79 с половиной лет.

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#кросс наций

Комментарии (2)

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Русская мудрость

5 минут назад
Дурные головы ногам покоя не дают!
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активист лидер нации

35 минут назад
опять петушня всякая активная не знает чем заняться
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