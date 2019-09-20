Воронежский автобус попал в аварию под Липецком

Пассажиров рассаживают по другим автобусам, и тут же появились "волонтеры", предлагающие довезти до столицы Черноземья. Не за бесплатно, конечно же.

В Липецком районе, 5 км до Боринского, в рейсовый автобус, следовавший в Воронеж, врезался "Митсубиси". В японское авто секундами раньше врезалась "Шкода Рапид", шедшая на обгон.



Пострадавших в аварии нет. Машины получили небольшие механические повреждения. Пассажиров рассаживают по проходящим мимо автобусам. Но тут же появился "добрый" мужчина, уроженец одной из кавказских республик, который всем сочувствует, и готов довезти до Воронежа за умеренную плату.