Общество

сегодня, 17:23

Воронежский автобус попал в аварию под Липецком

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Воронежский автобус попал в аварию под Липецком

Пассажиров рассаживают по другим автобусам, и тут же появились "волонтеры", предлагающие довезти до столицы Черноземья. Не за бесплатно, конечно же.

В Липецком районе, 5 км до Боринского, в рейсовый автобус, следовавший в Воронеж, врезался "Митсубиси". В японское авто секундами раньше врезалась "Шкода Рапид", шедшая на обгон.

Пострадавших в аварии нет. Машины получили небольшие механические повреждения.  Пассажиров рассаживают по проходящим мимо автобусам. Но тут же появился "добрый" мужчина, уроженец одной из кавказских республик, который всем сочувствует, и готов довезти до Воронежа за умеренную плату.
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Комментарии (6)

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Ч

1 минуту назад
" Игорь " , я давно наблюдаю за людьми , п е р е х о д я щ и х улицу . Такое впечатление , что переходящему не присущ анализ обстановки на дороге . Чувство осторожности далеко на заднем плане в мозгу . Такие взрослые и малышей своих глупыми привычками поучают .Более того , подвергают опасности других участников дорожного движения .Кстати ограждения по середине дороги не продуманы . Если едешь ближе к центру дороги , то из -за их частоты ( густоты ) человека невысокого роста вообще не видно .Дорожники этот вопрос не продумали .
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0)(0

2 минуты назад
Ч, может вот эта новость.gorod48.ru/news/1882967/ на трассе Липецк-Елец под колеса строительного песковоза на нерегулируемом пешеходном переходе попала женщина. Авария произошла на выезде из Липецка неподалеку от садоводческого товарищества.
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Ч

3 минуты назад
" Игорь " , я давно наблюдаю за людьми , * . Такое впечатление , что переходящему не присущ анализ обстановки на дороге . Чувство осторожности далеко на заднем плане в мозгу . Такие взрослые и малышей своих глупыми привычками поучают .Более того , подвергают опасности других участников дорожного движения .Кстати ограждения по середине дороги не продуманы . Если едешь ближе к центру дороги , то из -за их частоты ( густоты ) человека невысокого роста вообще не видно .Дорожники этот вопрос не продумали .
ответить

Игорь

28 минут назад
Ч, да реально без головы,я тоже видел
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Фото в студию

54 минуты назад
А почему же хоточетуряна не сфотколи или его номера? Сейчас бы был на заметке у налоговой, не заданное предпринемательство. Глядишь и премию выписали бы?
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Ч

сегодня, 17:38
Вчера в 13 -м часу видел происшествие в районе Елецкого района . На дороге по направлению в Липецк возле остановки автобуса (последней остановки садово - дачного района ) ) лежал обезглавленный человек возле пешеходного перехода . Вот и всё ...
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