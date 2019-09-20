сегодня, 17:23
Воронежский автобус попал в аварию под Липецком
Пассажиров рассаживают по другим автобусам, и тут же появились "волонтеры", предлагающие довезти до столицы Черноземья. Не за бесплатно, конечно же.
Пострадавших в аварии нет. Машины получили небольшие механические повреждения. Пассажиров рассаживают по проходящим мимо автобусам. Но тут же появился "добрый" мужчина, уроженец одной из кавказских республик, который всем сочувствует, и готов довезти до Воронежа за умеренную плату.
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Игорь
Фото в студию
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