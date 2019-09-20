В России

21 минуту назад

У прохожего из кармана брюк украли 1 млн рублей

77
#кража
У прохожего из кармана брюк украли 1 млн рублей

Кража произошла в Москве.

Двое неизвестных в центре Москвы 19 сентября похитили один миллион рублей у 41-летнего москвича. Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, инцидент произошел около 16.55 по адресу Краснопрудная, 11. Злоумышленники подошли к мужчине. Один из них отвлекал жертву, в это время второй осуществил кражу. С места преступления они скрылись.

Потерпевший москвич заявил, что из кармана его брюк пропал 1 млн рублей. Мужчина сам обратился в ГУ МВД по столице и сообщил о краже. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (ст. 158 ч. 4). Ведется расследование.
77
#кража

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