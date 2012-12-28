Пьяный водитель из Москвы ударил чаплыгинского полицейского локтём

Теперь мужчину ждёт суд по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.

В Чаплыгинском районе направлено в суд уголовное дело 52-летнего жителя Москвы, которого обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти — сотрудника Госавтоинспекции (по части первой статьи 318 УК РФ).— По версии следствия, поздним вечером 10 ноября прошлого года сотрудники ДПС задержали 52-летнего жителя Москвы, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Водителя попросили проследовать в служебный автомобиль для составления протокола. Но тот, не желая проходить освидетельствование на состояние опьянения и быть привлеченным к административной ответственности, ударил одного из полицейских локтем в грудь. Свой поступок он объяснил тем, что не хотел лишаться водительских прав, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Теперь помимо лишения прав москвичу грозит до пяти лет лишения свободы.