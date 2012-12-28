Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
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Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Происшествия
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49 минут назад
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Пьяный водитель из Москвы ударил чаплыгинского полицейского локтём
Теперь мужчину ждёт суд по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.
— По версии следствия, поздним вечером 10 ноября прошлого года сотрудники ДПС задержали 52-летнего жителя Москвы, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Водителя попросили проследовать в служебный автомобиль для составления протокола. Но тот, не желая проходить освидетельствование на состояние опьянения и быть привлеченным к административной ответственности, ударил одного из полицейских локтем в грудь. Свой поступок он объяснил тем, что не хотел лишаться водительских прав, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Теперь помимо лишения прав москвичу грозит до пяти лет лишения свободы.
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