Сегодня в Липецке: о каких подарках втайне мечтают женщины на 8 марта и почему мужчины об этом не знают

Рассказываем всё самое главное про предпраздничный день.

Весна не просто наступает, она несётся к нам семимильными шагами. Сегодня днём уже от +8 до +10 градусов. Вдобавок день выдастся сухим, осадков не ожидается.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах. Ангарской, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29; Базарной, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1; Геологической, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Детской, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 9, 10, 7, 5, 11, 12, 13а, 14, 16; Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а; Папина, 6; Первомайской, 78; Юношеской, 13; а также в переулке Рудном, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.









С 09:00 до 16:00 погрузятся во мрак улицы Алмазная, 6; Арсеньева; Баумана; Газина, 12; Литейная; Пожарского, 8; площадь Заводская, 4.









Пятница давно стала синонимом слова «пробки». Поэтому без «Яндекс-карт» и аналогичных приложений сегодня не обойтись. А вообще – если есть возможность обойтись общественным транспортом, советуем сегодня не ездить на личном авто. Предпраздничный день, корпоративы и несознательные граждане за рулём под парами – всё это может обернуться бедой, от вас даже ничего зависеть не будет.







Среди множества концертов к 8 марта выделяется представление, которое сегодня покажет некогда всемирно известный ансамбль «Казаки России», тем более у него недавно появилось собственное здание. Именно в нём – в бывшем кинотеатре «Октябрь» (пл. Петра Великого, 6) в 18:00 состоится концерт (6+).









В 17:00 зрительниц ждут в Детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 13а) на концерт «Любимым, милым и родным» (0+).











А в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:30 состоится мероприятие «Искусство в одном цвете» (16+). На нём можно пообщаться с художником Павлом Зудановым.









Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 18:01 традиционно завершить рабочую неделю вечером настольных игр (12+).









Поздравить знакомую барышню хуком или классным апперкотом по голове сегодня тоже можно, равно как и посмотреть на такое праздничное общение. Правда, для этого предстоит съездить в Хмелинец Елецкого района, но оно того стоит.















24% липчанок в опросе SuperJob рассказали, что самым желанным подарком к 8 Марта для них является путешествие.















Согласно SuperJob, 6 из 10 дам получат в Международный женский день цветы.











Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Б. Хмельницкого, Достоевского, Крылова, Почтовой, Шахматной, в переулках Бытовом, Дружном, Клеверном, Ландшафтном, Любимом, Малом, Сырском, Технологическом, Усадебном, Чистом.С 13:00 до 17:00 электроприборы придётся заменить свечками на улицах Архангельской, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Астраханской, 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17, 21; Силикатной, 16, 17, 18, 19, 19а, 20; Усманской.Казаки исполнят зажигательные танцы, споют песни и посвятят всё это милым гостьям праздника.Их будет не счесть. В 12:00 концерт к 8 марта состоится в СК ЛГТУ (ул. Московская, 30а). Приглашают не только студенток, но и всех желающихОтличный концерт готовят и в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) – в 18:00 представление «Парад звёзд 1980-х» (6+).Сегодня творческие и креативные люди Липецка будут временно доступны для простых смертных. В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 16:00 состоится встреча с преподавателем Липецкого областного колледжа искусств им. К. Н. Игумнова Ольгой Авдоухиной и ее ученикамиУметь играть вовсе не обязательно, всему научат на месте. Приходить можно поодиночке или целыми компаниями.С 12:00 в новом дворце спорта «Самбо» (ул. Мира, 3д) начнутся бои первенства Липецкой области по боксу среди девушекСегодня проходят уже полуфиналы.19% участниц опроса предпочли бы получить деньги. 8% рассказали, что мечтают о билетах в театр, кино или музей. По 6% опрошенных с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику, украшения или часы, а можно и подарочный сертификат. 4% хотят получить смартфон, столько же — бытовую технику или электронику для дома. 3% — сертификаты на обучение, а 2% — товары для творчества и хобби. По 1% мечтают о посуде и кухонных принадлежностях, деликатесах, сладостях, чайных или кофейных наборах, книгах и товарах для спорта и активного образа жизни.Среди прочих желанных вариантов подарков к 8 Марта женщины называли цветы, различные проявления заботы и внимания, одежду, меха, подписку на электронные сервисы, шампанское и другие.17% — конфеты. 11% становятся обладателями парфюмерии, косметики и средств по уходу за собой. Каждой четырнадцатой вручают деньги, а каждой двадцатой — украшения и драгоценности. Подарочные сертификаты достаются 3% женщин.