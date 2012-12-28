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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: о каких подарках втайне мечтают женщины на 8 марта и почему мужчины об этом не знают

Рассказываем всё самое главное про предпраздничный день.

Весна несётся

Весна не просто наступает, она несётся к нам семимильными шагами. Сегодня днём уже от +8 до +10 градусов. Вдобавок день выдастся сухим, осадков не ожидается.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах. Ангарской, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29; Базарной, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1; Геологической, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Детской, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 9, 10, 7, 5, 11, 12, 13а, 14, 16; Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а; Папина, 6; Первомайской, 78; Юношеской, 13; а также в переулке Рудном, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

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Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Б. Хмельницкого, Достоевского, Крылова, Почтовой, Шахматной, в переулках Бытовом, Дружном, Клеверном, Ландшафтном, Любимом, Малом, Сырском, Технологическом, Усадебном, Чистом.

Отключение света

С 09:00 до 16:00 погрузятся во мрак улицы Алмазная, 6; Арсеньева; Баумана; Газина, 12; Литейная; Пожарского, 8; площадь Заводская, 4.

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С 13:00 до 17:00 электроприборы придётся заменить свечками на улицах Архангельской, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Астраханской, 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17, 21; Силикатной, 16, 17, 18, 19, 19а, 20; Усманской.

Пробки

Пятница давно стала синонимом слова «пробки». Поэтому без «Яндекс-карт» и аналогичных приложений сегодня не обойтись. А вообще – если есть возможность обойтись общественным транспортом, советуем сегодня не ездить на личном авто. Предпраздничный день, корпоративы и несознательные граждане за рулём под парами – всё это может обернуться бедой, от вас даже ничего зависеть не будет.


Казаки поздравляют

Среди множества концертов к 8 марта выделяется представление, которое сегодня покажет некогда всемирно известный ансамбль «Казаки России», тем более у него недавно появилось собственное здание. Именно в нём – в бывшем кинотеатре «Октябрь» (пл. Петра Великого, 6) в 18:00 состоится концерт (6+).

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Казаки исполнят зажигательные танцы, споют песни и посвятят всё это милым гостьям праздника.

Где ещё концерты?

Их будет не счесть. В 12:00 концерт к 8 марта состоится в СК ЛГТУ (ул. Московская, 30а). Приглашают не только студенток, но и всех желающих (0+).

В 17:00 зрительниц ждут в Детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 13а) на концерт «Любимым, милым и родным» (0+).

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Отличный концерт готовят и в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) – в 18:00 представление «Парад звёзд 1980-х» (6+).

Творческие встречи

Сегодня творческие и креативные люди Липецка будут временно доступны для простых смертных. В Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) в 16:00 состоится встреча с преподавателем Липецкого областного колледжа искусств им. К. Н. Игумнова Ольгой Авдоухиной и ее учениками (12+).

А в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:30 состоится мероприятие «Искусство в одном цвете» (16+). На нём можно пообщаться с художником Павлом Зудановым.

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Игротека

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 18:01 традиционно завершить рабочую неделю вечером настольных игр (12+).

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Уметь играть вовсе не обязательно, всему научат на месте. Приходить можно поодиночке или целыми компаниями.

Бокс

Поздравить знакомую барышню хуком или классным апперкотом по голове сегодня тоже можно, равно как и посмотреть на такое праздничное общение. Правда, для этого предстоит съездить в Хмелинец Елецкого района, но оно того стоит.

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С 12:00 в новом дворце спорта «Самбо» (ул. Мира, 3д) начнутся бои первенства Липецкой области по боксу среди девушек (6+). Сегодня проходят уже полуфиналы.

Чего хотят женщины…

24% липчанок в опросе SuperJob рассказали, что самым желанным подарком к 8 Марта для них является путешествие.

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19% участниц опроса предпочли бы получить деньги. 8% рассказали, что мечтают о билетах в театр, кино или музей. По 6% опрошенных с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику, украшения или часы, а можно и подарочный сертификат. 4% хотят получить смартфон, столько же — бытовую технику или электронику для дома. 3% — сертификаты на обучение, а 2% — товары для творчества и хобби. По 1% мечтают о посуде и кухонных принадлежностях, деликатесах, сладостях, чайных или кофейных наборах, книгах и товарах для спорта и активного образа жизни.

Среди прочих желанных вариантов подарков к 8 Марта женщины называли цветы, различные проявления заботы и внимания, одежду, меха, подписку на электронные сервисы, шампанское и другие.

… А что они получают к празднику

Согласно SuperJob, 6 из 10 дам получат в Международный женский день цветы.

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17% — конфеты. 11% становятся обладателями парфюмерии, косметики и средств по уходу за собой. Каждой четырнадцатой вручают деньги, а каждой двадцатой — украшения и драгоценности. Подарочные сертификаты достаются 3% женщин.

Дорогие липчане! Поздравлять дом с 8 марта будем завтра, а сегодня порадуемся окончанию очередной рабочей недели и предстоящим выходным. И каждый божий день продолжаем читать информационную ленту GOROD48, новости по которой идут потоком. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (6)

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Сначала новые
65+
23 минуты назад
Мечтать не вредно ! Самое хорошее путешествие на огороде с тяпкой .
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Гость
42 минуты назад
интересно увидеть липчанок, рассчитывающих на 8 марта получить путешествие))))) Точно в Липецке опрос был, а не в Москве на Рублевке?! Средняя зп 70т у нас, куда можно поехать на эти деньги?
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Какие
29 минут назад
70 тыс,тыс.20.
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Липчанин
43 минуты назад
Не время сейчас в настольные игры в Библиотеке играть
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Электорат
50 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Мечтают
сегодня, 07:48
О большой и чистой,а ещё денег побольше чтобы заработал.
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