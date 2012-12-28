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Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Происшествия
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сегодня, 14:26
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У 43-летнего любителя пьяной езды конфисковали «Форд»
Мужчина неоднократно попадался пьяным за рулём.
— Несмотря на то, что мужчина уже был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, в апреле прошлого года он снова сел пьяным за руль своего автомобиля «Форд Мондео», но был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
В результате водителя осудили по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние) и назначили ему 240 часов обязательных работ, лишение водительских прав на два года и конфискацию автомобиля.
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