У 43-летнего любителя пьяной езды конфисковали «Форд»

Мужчина неоднократно попадался пьяным за рулём.

У 43-летнего жителя Чаплыгинского района конфисковали в пользу государства автомобиль «Форд Мондео». Мужчина неоднократно попадался пьяным за рулём.— Несмотря на то, что мужчина уже был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, в апреле прошлого года он снова сел пьяным за руль своего автомобиля «Форд Мондео», но был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.В результате водителя осудили по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние) и назначили ему 240 часов обязательных работ, лишение водительских прав на два года и конфискацию автомобиля.