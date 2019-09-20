Общество

57 минут назад

Менее сотни участников зарегистрировались на «Кросс Нации» онлайн

5 305
#Кросс Нации #регистрация
Менее сотни участников зарегистрировались на «Кросс Нации» онлайн

Удобную форму подачи заявки на участие сохранят и в будущем.

19 сентября завершился прием онлайн-заявок на участие в массовом забеге «Кросс Нации». Такую форму предварительного подтверждения участия в мероприятии в Липецке и Ельце в этом году опробовали впервые. Онлайн-регистрацию планируют проводить и в будущем.

Как сообщили GOROD48 в управлении физической культуры и спорта Липецкой области, на участие в забеге в Липецке зарегистрировались 78 человек, в Ельце — трое. В день забега, 21 сентября, им нужно будет при получении номера участника предоставить свои документы, а детям — также допуск на участие от врача.

Забеги «Кросса наций» пройдут в Липецке на улице Ленина. Участникам кросса предстоит преодолеть дистанции протяженностью в 500 и 1000 метров для женщин и мужчин, соответственно. Первыми на дистанции 500 метров будут состязаться женщины. В 13:00 на старт выйдут мужчины. Им предстоит преодолеть трассу в один километр. Тройка лучших в каждой из возрастных категорий получит кубки, медали, дипломы и памятные призы.
5 305
#Кросс Нации #регистрация

Комментарии (5)

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Анна Ванна

5 минут назад
Участникам кросса предстоит преодолеть дистанции протяженностью в 500 и 1000 метров для женщин и мужчин, соответственно. Первыми на дистанции 500 метров будут состязаться женщины. В 13:00 на старт выйдут мужчины. Им предстоит преодолеть трассу в один километр. БАДЕН-БАДЕН - Ну, что ты дважды повторяешь, я с первого раза понял!
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Николаич

14 минут назад
Че-то дистанция кросса наций все короче. Помню, в 2007 ходил болеть за дочку-школьницу, так девочки и женщины бежали 1000 м, мужчины - 2000 м.
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Маруся

27 минут назад
и затраты на кагоцел не возместят )))
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Мне

31 минуту назад
даже жалко немного бюджетников , смех и грех , ладно студенты зачёты заработают , а этим шестёркам только шиш покажут.
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Маруся

40 минут назад
Да кто ж в +6 с дождем побежит?
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