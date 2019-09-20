Менее сотни участников зарегистрировались на «Кросс Нации» онлайн

Удобную форму подачи заявки на участие сохранят и в будущем.

19 сентября завершился прием онлайн-заявок на участие в массовом забеге «Кросс Нации». Такую форму предварительного подтверждения участия в мероприятии в Липецке и Ельце в этом году опробовали впервые. Онлайн-регистрацию планируют проводить и в будущем.



Как сообщили GOROD48 в управлении физической культуры и спорта Липецкой области, на участие в забеге в Липецке зарегистрировались 78 человек, в Ельце — трое. В день забега, 21 сентября, им нужно будет при получении номера участника предоставить свои документы, а детям — также допуск на участие от врача.



Забеги «Кросса наций» пройдут в Липецке на улице Ленина. Участникам кросса предстоит преодолеть дистанции протяженностью в 500 и 1000 метров для женщин и мужчин, соответственно. Первыми на дистанции 500 метров будут состязаться женщины. В 13:00 на старт выйдут мужчины. Им предстоит преодолеть трассу в один километр. Тройка лучших в каждой из возрастных категорий получит кубки, медали, дипломы и памятные призы.