В России

38 минут назад

Заворотнюк пришла в сознание

155
#кома
Заворотнюк пришла в сознание

Актриса вышла из комы, сообщают СМИ.

Врачам московской клиники удалось улучшить состояние актрисы Анастасии Заворотнюк. Она вышла из комы, сообщает РЕН ТВ. Актриса находится в сознании. Однако ее состояние остается тяжелым. Медики пока воздерживаются от дальнейших прогнозов.

Ранее врачи диагностировали артистке Анастасии Заворотнюк последнюю стадию опухоли мозга. Этой же болезнью страдала Жанна Фриске, умершая в 2015 году. Как в случае певицы, актриса заболела после поздних родов. 48-летняя Заворотнюк родила дочь прошлой осенью.

Информация о тяжелой болезни Заворотнюк появилась 14 сентября. Актрису госпитализировали. К ней приехали супруг и мать. Отмечалось, что актрису ввели в искусственную кому. Ей якобы осталось жить несколько дней, писал «Московский Комсомолец».
155
#кома

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пьяный пилот устроил дебош в самолете
#дебош #хулиганство #самолет
Пьяный пилот устроил дебош в самолете

22 минуты назад

В России
В детской больнице из-за должности подрались врачи
#драка #детская больница
6
В детской больнице из-за должности подрались врачи

53 минуты назад

В России
Новая жена Бондарчука очаровала соцсети
#свадьба #Фёдор Бондарчук
Новая жена Бондарчука очаровала соцсети

сегодня, 15:34

В России
Родителей детсадовец возмутила соль на ужин
#соль #ужин #детский сад
Родителей детсадовец возмутила соль на ужин

сегодня, 15:27

В России
Пассажирам аэропорта пришлось смотреть порно
#аэропорт #взлом #хакеры
Пассажирам аэропорта пришлось смотреть порно

сегодня, 15:21

В России
Материнский капитал увеличат до 466 тысяч 617 рублей
#материнский капитал
Материнский капитал увеличат до 466 тысяч 617 рублей

сегодня, 15:00

В России