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38 минут назад
Заворотнюк пришла в сознание
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Актриса вышла из комы, сообщают СМИ.
Врачам московской клиники удалось улучшить состояние актрисы Анастасии Заворотнюк. Она вышла из комы, сообщает РЕН ТВ. Актриса находится в сознании. Однако ее состояние остается тяжелым. Медики пока воздерживаются от дальнейших прогнозов.
Ранее врачи диагностировали артистке Анастасии Заворотнюк последнюю стадию опухоли мозга. Этой же болезнью страдала Жанна Фриске, умершая в 2015 году. Как в случае певицы, актриса заболела после поздних родов. 48-летняя Заворотнюк родила дочь прошлой осенью.
Информация о тяжелой болезни Заворотнюк появилась 14 сентября. Актрису госпитализировали. К ней приехали супруг и мать. Отмечалось, что актрису ввели в искусственную кому. Ей якобы осталось жить несколько дней, писал «Московский Комсомолец».
Ранее врачи диагностировали артистке Анастасии Заворотнюк последнюю стадию опухоли мозга. Этой же болезнью страдала Жанна Фриске, умершая в 2015 году. Как в случае певицы, актриса заболела после поздних родов. 48-летняя Заворотнюк родила дочь прошлой осенью.
Информация о тяжелой болезни Заворотнюк появилась 14 сентября. Актрису госпитализировали. К ней приехали супруг и мать. Отмечалось, что актрису ввели в искусственную кому. Ей якобы осталось жить несколько дней, писал «Московский Комсомолец».
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