Общество

12 минут назад

В пригороде Липецка сегодня отключат свет

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#энергоснабжение
В пригороде Липецка сегодня отключат свет
В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения 20 сентября с  13:00 до 16:00 не будет электричества в жилых домах частного сектора улицы Зои Космодемьянской; 

с 09:00 до 12:00 без света останутся несколько улиц и переулков поселка Заречье: ул. Полетаева, ул. Тюленина, пер. Черниговский, пер. Львовский, пер. Данковский, пер. Хвойный, ул. Шевцовой, пер. Брянский.  

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 075 (стационарный) и 236-075(стационарный и мобильный). Внимание! С 1 октября изменятся номера центральной диспетчерской службы АО «ЛГЭК» с 075 и 236-075 на 175 и 236-175. 
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#энергоснабжение

Комментарии (1)

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Цыга

7 минут назад
Ээээ ми так не дагаваривались а как же ханку варить
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