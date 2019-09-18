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Впервые в Липецке пройдут экстремальные соревнования «Balance Games. Кубок Парка Победы»

4 413
#экстремальные виды спорта
Впервые в Липецке пройдут экстремальные соревнования «Balance Games. Кубок Парка Победы»

Турнир  по экстремальным видам спорта пройдет  21 сентября на новой скейт-площадке  Парка Победы при поддержке администрации города и регионального управления молодежной политики.  

В соревнованиях участвуют около 50 экстремалов из Липецка, Тамбова и Воронежа. 

Программа состязаний включает четыре дисциплины: агрессивные ролики, скейтборд, трюковой самокат, ВМХ (экстремальный велосипед).

Желающие попробовать себя в экстриме  смогут сделать это под руководством  опытных тренеров  и профессиональных спортсменов Инструкторской службы «Баланс».   

Программа «Balance Games. Кубок Парка Победы»: 

Фестиваль начнется 21 сентября в 12.00.

4 413
#экстремальные виды спорта

Комментарии (4)

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Плёха

46 минут назад
Калдырь, даже на коньках и лыжах
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Калдырь

47 минут назад
А на санках можно поучаствовать?
ответить

Ваш

сегодня, 12:09
Пря Сталяне токова не была
ответить

Травматология

сегодня, 12:00
welcome
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