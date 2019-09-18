Впервые в Липецке пройдут экстремальные соревнования «Balance Games. Кубок Парка Победы»

Турнир по экстремальным видам спорта пройдет 21 сентября на новой скейт-площадке Парка Победы при поддержке администрации города и регионального управления молодежной политики.

В соревнованиях участвуют около 50 экстремалов из Липецка, Тамбова и Воронежа.



Программа состязаний включает четыре дисциплины: агрессивные ролики, скейтборд, трюковой самокат, ВМХ (экстремальный велосипед).



Желающие попробовать себя в экстриме смогут сделать это под руководством опытных тренеров и профессиональных спортсменов Инструкторской службы «Баланс».



Программа «Balance Games. Кубок Парка Победы»:



Фестиваль начнется 21 сентября в 12.00.



