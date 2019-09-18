сегодня, 11:42
Впервые в Липецке пройдут экстремальные соревнования «Balance Games. Кубок Парка Победы»
Турнир по экстремальным видам спорта пройдет 21 сентября на новой скейт-площадке Парка Победы при поддержке администрации города и регионального управления молодежной политики.
Программа состязаний включает четыре дисциплины: агрессивные ролики, скейтборд, трюковой самокат, ВМХ (экстремальный велосипед).
Желающие попробовать себя в экстриме смогут сделать это под руководством опытных тренеров и профессиональных спортсменов Инструкторской службы «Баланс».
Программа «Balance Games. Кубок Парка Победы»:
Фестиваль начнется 21 сентября в 12.00.
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