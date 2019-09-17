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В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика

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В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика

Ученые исследовали анализы 2500 детей

В телах 97% исследованных немецких детей возрастом до 17 лет ученые нашли микроскопические остатки пластика.

К такому выводу пришли исследователи германского Федерального министерства по охране окружающей среды и Института имени Роберта Коха, результаты многолетних исследований которых опубликовал журнал Der Spiegel.

С 2014 по 2017 годы ученые исследовали мочу около 2500 детей и подростков возрастом от нескольких месяцев до 17 лет. Ученые считают, что пластмасса попадает в организм детей вместе с водой из пластиковых бутылок, а также от еды, которая упакована в пластиковые контейнеры.

«Наше исследование четко показывает, что с увеличением производства пластика растет и его количество в человеческом организме», — говорит ведущий автор исследования Марике Колосса-Герринг. «Больше всего тревожит то, что наибольшее влияние испытывают маленькие дети, как наиболее уязвимая группа».
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